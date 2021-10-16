Медики работают по несколько смен подряд без отдыха: что творится в COVID-больницах

В больницах для пациентов с коронавирусом заполнены реанимации – врачи работают на износ

В Украине из-за большого количества тяжелых пациентов с ковидом анестезиологи работают по несколько смен подряд, без отпусков и перерывов.

"Сегодня" выясняли, что сейчас творится в больницах и как медикам удается не опускать руки.

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Ежедневно анестезиологи – на передовой борьбы с пандемией. Под их присмотром – тяжелые пациенты с ковидом.

"Первый наш больной, который был самый тяжелый, когда началась эпидемия, молодой человек до 40 лет, он вентилировался 2 месяца и мы выпустили его домой. Для нас такие больные – это большая победа", – сказала вице-президент ассоциации анестезиологов Украины Елена Клигуненко.

Медперсонал реанимационных отделений еще никогда не работал в таком режиме – по несколько смен подряд, без отпусков и перерывов.

"Врачи работают, конечно, с очень большой физической и психической нагрузкой. Потому что когда ты становишься доктором – ты все-таки берешь на себя ответственность за жизнь других людей", – добавила Клигуненко.

По ее словам, успешное лечение больных вдохновляет не сдаваться и продолжать борьбу за здоровье людей.

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Анестезиолог подчеркнула: сейчас большинство госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 – невакцинированные.

"Если ты сам вправе для себя делать выбор – я вакцинируюсь или нет – то какое ты имеешь право эту проблему переносить на окружающий мир. Потому что ты заболеешь и становишься источником заражения, решаешь судьбы других людей", – объяснила она.

Новый протокол лечения

Клигуненко рассказала, что последнее обновление протокола лечения ковида было пару дней назад.

"Оно касалось того, что больных можно выписывать со стационаров, передавая им в аренду кислородные концентраторы, если эти больные кислородозависимые", – заявила Клигуненко.

В таком случае семейные врачи продолжают следить за пациентами.

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На вопросы о профилактике и лечения коронавируса эксперт отвечала во время прямой трансляции в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Мне кажется, что надо говорить с людьми для того, чтоб им объяснять. И этот проект, он на современных технических средствах основан. Кто-то услышит и поменяет свое отношение к той же прививке", – отметила врач.

С начала проекта на диджитал-площадках Фонда Рината Ахметова видео посмотрели более 16 миллионов раз.