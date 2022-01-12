Меньше стали есть: в Украине взлетели цены на популярные продукты

Предпосылок для удешевления нет – не спасет и государственное регулирование

В Украине существенно подорожают продукты. Только за последний год вдвое прибавило в стоимости подсолнечное масло, а перед новым годом выросли цены и на яйца.

"Сегодня" выясняли как сэкономить и какие продукты будут дорожать в дальнейшем.

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Цены на рынке

На одном из столичных рынков длинная очередь к лотку с яйцами. Туда каждые десять минут приносят новые коробки с продукцией и больше покупателей. Они покупают сразу несколько десятков. Цены там разнятся: самые дешевые яйца – 29 гривен за десяток, самые дорогие – 47.

"От размера зависит, от категории – самая маленькая категория, самая большая категория, по вкусу еще. Все покупают. По ценам кому какая цена нравится. Кому какая величина нравится", – пояснила продавец.

На рынке нет желающих покупать подсолнечное масло. Там оно стоит от 50 гривен. А вот хлеб можно купить как за 10, так и за 25 гривен. Самый дешевый – отрубной.

Цены в супермаркете

В супермаркете более дорогие, чем на рынке, яйца. Самые дешевые здесь поштучно – 35 гривен. Масло стоит от 44 за бутылку, в которой меньше 800 мл.

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Пол буханки хлеба здесь можно купить за 10 гривен. Целый – от 15-ти. А украинцы говорят, что все подорожало, а зарплата и пенсия остались на прошлом уровне.

Средние цены на эти продукты существенно отличаются. Яйца стоят – 40 гривен, масло – 50, а буханка пшеничного хлеба – почти 25. Но и эта стоимость – не предел, говорят эксперты. Из-за роста цены на газ, дефицита масла и качественной пшеницы, продукты будут дорожать.

"Может быть снижено качество хлеба, то есть хорошего качественного хлеба будет значительно меньше по доступной цене. А он будет стоить намного дороже, чем сегодня", – говорит председатель правления "Потребительское доверие" Елена Куликова.

И предпосылок для удешевления нет. Не спасет и государственное регулирование, которое в конце прошлого года правительство ввело на масло и хлеб. Такие меры только временно могут умерить подорожание продуктов. Поэтому украинцы экономят уже в данный момент.

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"Немножко стали меньше есть, честно вам говорю", – говорит покупательница Ольга.

В Польше продукты дешевле

Пищевые продукты в Украине стоят на 8% дороже, чем в соседней Польше, куда наши соотечественники ездят массово на заработки.

"Мы взяли 24 пищевых продукта, которые входят в социально значимый пакет для украинцев, и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше", – объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист назвал несколько факторов, влияющих на разность стоимости одинаковых продуктов в двух странах.

Ранее мы сообщали, что во время зимних праздников в Украине вырос спрос на свинину, соответственно, взлетели и цены. Она стоит в супермаркетах от 113 до 130 грн.

Напомним, что в Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. С начала 2022 года больше всего подорожали пекинская и цветная капуста. Высокая цена на рынке и на морковь.