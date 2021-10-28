Месть за разоблачение преступной схемы? Подробности убийства активиста в Сумах

В Александра Иванину выстрелили восемь раз – он скончался на месте

В Сумах расстреляли активиста

В Сумах в упор расстреляли местного активиста, еще и на глазах его девушки. Известно, что Александр Иванина принадлежал к "Правому сектору". И именно в день убийства на сессии горсовета он резко критиковал сумских перевозчиков из-за высоких цен.

"Сегодня" разбирались, могло ли такое заявление стать быть поводом для расправы.

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Как произошла трагедия

Все произошло в нескольких шагах от подъезда. На месте все еще полно битого стекла и пятна крови. Александр вместе со своей сожительницей приехали на автомобиле домой, уже выходили. И тут началась стрельба.

Нападающий ждал жертву возле дома. Стрелял – вплотную.

"На теле мужчины было обнаружено одно шаровое ранение в грудную клетку и три в спину", – сказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

Александр умер почти мгновенно. У дома следователи нашли восемь гильз от патронов. Вероятно, киллер стрелял из оружия из глушителя, потому что даже соседей не разбудил.

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Главный свидетель по этому делу – любимая убитого Анна. В тот вечер они были вместе. Мужчину застрелили прямо у нее на глазах. Из-за слез девушка даже не в силах разговаривать с журналистами.

Какие мотивы убийства

Друзья погибшего говорят, что Александр был честным, активным, смелым и принципиальным человеком. В кругу друзей Александра называли "Боксер". Ибо тот был мастером спорта и занимался боксом. Не менее активным был и на другом ринге – в общественной деятельности.

"Все, мы выходим, община, организация и будем останавливать этот непорядок, вызывайте полицию", – сказал он на последней сессии в день своего убийства.

Речь шла о частных перевозчиках. Накануне, вместе с другими активистами, Александр разоблачил схему фальсификаций. Оказалось, что на самом деле сумчан возят на машинах 20-летней давности.

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Недостоверную информацию подали перевозчики в городской совет. Но следователи рассматривают и другую версию. Тоже связанную с общественной деятельностью Иванины.

"Одно из таких громких дел было, что касается контрабанды нелегальных мигрантов. Это контрабандист, с которым был конфликт в декабре 2020 года", – сказал друг убитого Сергей Супрун.

Тогда в Александра тоже стреляли – посреди дня в самом центре города. Ранили его друга. А 5 лет назад из-за этого расследования еще один их друг – Геннадий Цуканов – заплатил жизнью.

Новости "Сегодня" связались с сестрой Геннадия Ириной Цукановой, которая сейчас проживает в Германии.

"Лично я связываю эти два убийства. Я уверена, что за этими убийствами стоят одни и те же люди. В личной переписке Саша говорил, кто угрожал расправиться с ним", – сказала она.

Полиция объявила убийцу Александра в розыск. Ему грозит около 15 лет за решеткой.