Местные жители в страхе: российские наемники обстреляли из минометов окраины Лебединского (видео)

Люди начали готовить подвалы в случае, если враг начнет снова стрелять

На передовой ранен военный. Из пехотного оружия боевики обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и шумов. А накануне из запрещенных минометов захватчики обстреляли окрестности Лебединского. Это так напугало крестьян, что те принялись готовить подвалы, на случай новых атак. С жителями пообщался корреспондент "Сегодня" Артем Попов.

Жители Лебединского готовят подвалы

Галина Петрова все утро разбирала вещи в доме. Освобождала вход в подвал. Теперь держит его открытым. На всякий случай. Боится новых обстрелов.

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В деревне все напуганы. Накануне боевики выпустили по окрестностям Лебединского 14 мин. Жители хорошо слышали, как они взрывались на полях вокруг.

Самая большая улица прифронтового Лебединского — Мира. Хотя пейзажи здесь довольно контрастные, название соответствует главному желанию местных. И последние месяцы здесь и в самом деле было тихо. До сих пор.

Что говорят в сельском совете?

В сельском совете говорят, боевики все чаще обстреливают окрестности села. Да еще и запрещенным калибром палят.

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"Ну обычно в вечернее время вот такие вот всплески. Я не знаю чем это все объяснить, но было тише", — отметил заместитель председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Лебединского сельсовета Виталий Бариков.

Местные жители напуганы

Больше всего здешние жители боятся повторения 2015-2016 годов, когда боевики стреляли по жилым домам. Поэтому люди здесь о войне говорят неохотно. Боятся сглазить.

"Мы все уже здесь седые и белые. Все на десять лет постарели", — говорит жительница Лебединского Людмила Шевченко.

Боевики разгромили целое село на Донбассе

В Донецкой области из прифронтового поселка Невельское выехали почти все местные жители после того, как боевики активизировали обстрелы.

Сотрудники гуманитарной миссии в воскресенье, 21 ноября, оказали помощь нескольким семьям в переезде из охваченного боевыми действиями поселка Невельське. Они перевозили уцелевшие вещи и скот мирных жителей на новое место жительства, в более безопасные населенные пункты.

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По состоянию на начало ноября 2021 года (к эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 летние лица.

По состоянию на вечер 21 ноября в поселке остаются 3 семьи – 5 человек. Остальные мирные жители решили покинуть родные дома из-за усилившихся боевых действий.

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