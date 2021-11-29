На Волыни коп задержал пьяного прокурора: за что судят полицейского (видео)

За управление автомобилем подвыпившим прокурор получил выговор. Его уволили, но он обжаловал решение в суде и восстановился на должности

Поймал пьяного прокурора — получи 5 лет тюрьмы. Скандал со стражами порядка на Волыни. Там судят патрульного, который задержал подвыпившего прокурора. Тот скрывался в доме родственников, а затем убегал на авто. Чиновника таки задержали. Однако прокурор вышел сухим из воды.

А вот копа судят – за что конкретно – читай далее в материале "Сегодня".

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Коп против прокурора

Это – видео из нагрудных камер. Прокурор Николай Троцюк убегает от патруля. Обходит дом, но правоохранители блокируют чиновника, когда тот хочет зайти вовнутрь.

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Прокурор вырвался, помахал рукой копам, сел в авто и бросился бежать. Но машину заблокировали через несколько кварталов, и оформили протокол. Суд признал Николая Троцюка виновным в вождении под хмельком и в результате производство закрыли.

За управление автомобилем подвыпившим прокурор получил выговор. Его уволили, но он обжаловал решение в суде и восстановился на должности.

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Теперь судят патрульного. Открыли производство по вторжению в частную собственность. Мол, зашел на территорию без решения суда.

"Применил физическую силу, заблокировав своей ногой входную дверь жилого дома, в котором в то время находилась Панасюк Вера Васильевна, пытавшаяся выйти на улицу и выяснить причину нахождения полиции на пользующемся участке", – рассказал прокурор Александр Бурко.

Пострадавшие – теща и тесть прокурора – не появились. Защитник патрульного заявляет – дело выдуманное.

"Смогу предоставить неопровержимые доказательства, что отдельные лица, привлеченные в данном уголовном производстве как потерпевшие, даже не находились дома. Это касается отца", – заявил адвокат Сергей Полячук.

Сам патрульный убежден — таким образом прокурор ему просто мстит. Ведь действия напарника копа признали законными, а самому правоохранителю почему-то хотят присудить 5 лет тюрьмы.

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"В дом я не входил. Я потребовал, чтобы он вышел со двора. Мы кружок прошлись, и он дальше сел и направился в состоянии алкогольного опьянения, мы начали преследование", – сообщил патрульный Виктор Циплаков.

Прокурор восстановился на должности, но это не значит, что продолжит карьеру – говорят его руководители. Мол, оставить ли такого сотрудника в штате, теперь будут решать в Генпрокуратуре.

"Чтобы начать работать в новой прокуратуре, он будет вынужден пройти аттестацию. И достоин ли дальше работать в органах прокуратуры будет решать аттестационная комиссия", – рассказала спикер прокуратуры Волынской области Наталия Мурахевич.

После скандала коп перевелся из патрульной полиции на должность офицера общины. Следующий суд состоится в декабре. Там должны слушать свидетелей и родных прокурора.

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