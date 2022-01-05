На Волыни женщина не успела в роддом: пришлось рожать в машине (видео)

Мужчина привез женщину под роддом, но роды начались в автомобиле

Рожден в машине. В экстремальных условиях были роды жительницы Волыни. Муж вез ее из села в Луцк. Пролетел 80 км до больницы, а зайти внутрь уже не успели.

Экстремальные роды

С цветами пятеро детей Кристины встречают маму из перинатального центра. Меньший — 5-летний сын — сразу осматривает брата Захара. Малыш родился в предновогодний день в машине — прямо под стенами больницы. Муж не успел довезти беременную жену до роддома несколько десятков метров. Когда уже заехал на территорию заведения, Кристина начала кричать, что малыш уже хочет увидеть мир. Времени не было.

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Мужчина остановил автомобиль в нескольких метрах от входа в акушерское отделение. В панике стучал во все двери больницы. Без ответа. Но вдруг из одних вышла женщина. Оказалось — интерн. После смены спешила домой.

Наталья услышала крики беременной, открыла дверцу автомобиля и начала принимать роды. Параллельно звонила дежурным врачам, чтобы поторопились на помощь. Пока прибыли акушеры, интерн уже держала малыша на руках.

"Ребенок сразу заплакал. И, честно говоря, паника прошла. Это у меня первый такой опыт. У меня такого еще не было, но всякое случается, надо быть готовым ко всему", — говорит интерн Наталья Мороз.

Интерн — профессионал

Интерн действовала профессионально, говорят опытные коллеги. Роды в таких экстремальных условиях смогла принять без осложнений для здоровья мамы и ребенка.

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"Конечно молодец! Все были на месте, она сообщила. Мы уже все пришли: и акушер, и я. Женщине с ребенком была оказана вся помощь", — рассказала акушерка-гінекологиня Анастасия Оштук.

Для многодетной Кристины это уже пятые роды. Уверена — ей повезло, что им попалась именно Анастасия.

"Интерн все сделала как нужно. Молодец! Из нее получится очень хороший врач", — говорит роженица Кристина Жук.

После этого случая интерн твердо решила стать акушеркой. И ее готовы взять на работу в перинатальный центр Луцка. Однако где будет работать, еще неизвестно, ведь ожидает распределения, потому что учится по государственному заказу.

Рождаемость в Украине

Количество новорожденных за 10 месяцев 2021 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда началась пандемия, на около 7,3%.

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По статистическим данным, за 10 месяцев прошлого года в Украине родилось 229 тысяч 209 детей. Тогда как за аналогичный период 2020 года — 247 тысяч 278 детей. Поэтому, в 2021 году в январе-октябре родилось на 18 069 детей, или на около 7,3%, меньше.

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