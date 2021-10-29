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Не хотел ждать врача: в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом в больнице

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
29 октября, 07:35
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Дебошир требовал, чтобы пришел врач и срочного осмотрел его жену

Наставил пистолет на медсестру — так в районной больнице мужчина требовал срочно оказать его жене медицинскую помощь. Что было дальше? Стал ли он стрелять? Что с медсестрой? Подробности узнавала корреспондентка "Сегодня" Анна Безуглая.

Районная больница в Василькове. Сюда, в приемное отделение, накануне наведались муж с женой. Требовали немедленно осмотреть травмированную женщину. Встретила их медсестра Татьяна. Ей муж заявил: у жены вывих локтя, она нуждается во враче. Что на травматолога надо будет подождать — мужа не устроило.

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"Он очень бурно отреагировал и начал выражаться нецензурной лексикой. Затем он достал пистолет из сумки и направил в мою сторону", — рассказывает медицинская сестра приемного отделения Татьяна Островчук.

Как все было — засняла камера в больнице. Когда мужчина наставил пистолет на медсестру, 22-летняя Татьяна не растерялась.

"Дверь была открыта, я тут стояла, и когда он достал пистолет, я сразу сделала шаг назад, зашла в комнату и закрыла за собой дверь. Начала вызывать полицию", — говорит медицинская сестра приемного отделения Татьяна Островчук.

Тогда наглец вышел из больницы и спрятал оружие в листьях. Полиция приехала быстро, мужчину задержали, пистолет тоже нашли. Все это время его жена сидела на стуле. И когда копы оформляли протокол на любимого, врачи рядом гипсовали ей руку. Вывих получила, когда супруги возвращался из гостей от кумовьев. Оба были навеселе.

"Сегодня" приехали и в дом, где живут супруги. Дверь открыла теща дебошира. Говорит, пистолет зять дома хранил, но до этого им не пользовался и с собой не носил.

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"Он был спрятан. А вчера он взял, хотел поиграть. Он не стрелял ни по кому, ни по чему", — отметила теща мужчину.

Жена задержанного уверена, что это был никакой не разбой, а благородный поступок. Мол, мужчина хотел помочь поскорее.

"Каждый бы на вашем месте муж вступился за свою жену. Муж спрашивает, сколько ждать, а она говорит, что сколько надо, сколько и будете ожидать. Он достает пистолет нетравматический — через 5 минут спустилась врач", — рассказала женщина дебошира Нина.

Оказалось, что перед тем как прийти в медучреждение, житель Василькова уже вспугнул пистолетом полгорода. Приставал к водителям, чтобы те доставили жену в больницу. Как рассказали правоохранители, мужчина и раньше нарушал закон.

"В этом году в марте месяце привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за управление машиной без документов", — отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Оружие, с которым мужчина пришел в больницу, было пневматическим. Сейчас он в СИЗО. За хулиганство грозит до семи лет за решеткой.

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Угрозы в Одесской области

В Одесской области пьяный мужчина разгуливал по улицам с оружием, целился в прохожих и угрожал их убить.

Инцидент произошел в Измаиле. Напуганные горожане вызвали полицию. Задержанный мужчина рассказал правоохранителям, что ходил к знакомому за вином, но жена алкоголь не дала. Поэтому он разозлился.

48-летнему местному жителю уже сообщили о подозрении по статье 129 Уголовного кодекса – угроза убийством. Теперь злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста или ограничения свободы на срок до двух лет.

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