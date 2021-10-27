Не министр обороны? Гордон назвал должность, которую Ирина Верещук займет в Кабмине

Журналист прогнозирует, что на должность министра обороны будет назначен другой человек

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что министр обороны Украины Андрей Таран не должен быть на своей должности. Кроме того, он назвал человека, который впоследствии возглавит Министерство обороны, а также рассказал, какую должность займет народный депутат Ирина Верещук.

Об этом он сказал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале Украина 24.

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Критика Андрея Тарана

Гордон отметил, что пребывание Андрея Тарана на должности министра обороны Украины, — это нонсенс. Он неоднократно говорил об этом президенту. Это было недоразумение — и назначение, и пребывание на должности. Журналист считает, что во время войны на востоке Украины, Министерство обороны Украины должен возглавлять совсем другой человек.

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Кем будет Ирина Верещук?

По словам Дмитрия Гордона, Ирину Верещук не назначат министром обороны Украины, как прогнозировалось ранее. Однако ее ждет другая должность.

"Я знаю, что министром обороны назначат Алексея Резникова. Ирину Верещук назначат вице-премьером по вопросам реинтеграции Донбасса. И это два хороших назначения, потому что Алексей Резников прекрасно подготовленный человек, я его хорошо знаю. Он подойдет на эту должность. Деятельный, умный, человечный, подготовленный, грамотный, юрист — все, что можно хорошее сказать о человеке, я говорю об Алексее Резникове. Ирина Верещук — замечательный политик, военная, женщина умная, все при ней. Поэтому два эти назначения, конечно, власти дадут одни плюсы", — сказал Дмитрий Гордон.

Верещук вызвалась стать министром обороны Украины

Народный депутат от "Слуги народа" и глава оборонного комитета Верховной Рады Ирина Верещук заявила, что ее кандидатуру на пост министра обороны обсуждали в президентской фракции.

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В то же время Верещук заявила, что готова взять на себя ответственность.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сынов военный. Я хорошо знаю, куда иду. Хорошо понимаю, какой риск для меня лично это несет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать", – рассказала она.

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