Не все так просто: как получить COVID-сертификат о выздоровлении и какие сложности могут возникнуть

Документ появится в Дії через 15 дней после выздоровления от болезни

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Сертификат о выздоровлении от коронавируса — документ, утвержденный Минздравом. В нем очень нуждаются украинцы, которые не прививались, но недавно переболели. Героини нашего материала нужно ездить на гемодиализ, а без этого сертификата не пускают в транспорт. И получить документ — не так уж и просто, убедилась корреспондент "Сегодня" Людмила Гаврилюк, которая отправилась к врачам вместе с пациенткой.

Нет сертификата о выздоровлении — прощай общественный транспорт

От сертификата о выздоровлении зависит жизнь Натальи. Недавно ее выписали из реанимации. Болела ковидом во второй раз, после первого раза, год назад, у нее отказали почки. Поддерживают жизнь только специальные процедуры, ездит на них общественным транспортом трижды в неделю. Но теперь доехать в клинику для нее почти нереально.

"К сожалению, на данный момент для меня закрыты маршрутки. Потому что у меня нет сертификата о выздоровлении. Я все пробовала уже. В Дії зарегистрировалась, но туда ничего не подтянулось. От этого зависит моя жизнь. Без диализа у меня жизни нет", — рассказывает жительница Киева Наталья Палкина.

Говорит, сначала добиралась на такси, и за первую неделю проездила тысячу гривен. Женщина не работает, имеет первую группу инвалидности, такие расходы только на дорогу ей не по карману.

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"У нас у центра есть развозка, но возят только в ближайшие районы. Я вышла из положения — поселилась на 2 недели у подруги, что будет через 2 недели — я не знаю", — отметила женщина.

Как получить сертификат о выздоровлении?

Семейный врач выдал Наталье лишь справку противопоказаний от вакцинации на 90 дней, но и это не помогло. Так как получить этот столь желанный и обещанный сертификат? В Министерстве здравоохранения говорят, доступен он всем. Не будет в действии лишь в двух случаях: неправильные данные или не обозначен диагноз коронавирус.

"Этот запрос автоматически попадает в электронную систему здравоохранения, если там имеются внесенные врачом данные, то человеку генерируется документ. Человек может попросить врача проверить данные и внести диагноз, на основании тестов, которые есть на руках", — рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич.

Врач таких сертификатов не выдает

В отличие от справки против вакцинации, этого сертификата не выдает врач. Документ о выздоровлении можно получить только в приложении Дія. Врачу необходимо внести точный диагноз COVID-19 в электронную систему здравоохранения. Лучше всего это сделать в первый день болезни, потому что доступен он будет в Дії только через 15 дней после внесенного диагноза. Будет действовать он 90 дней. Приравнивается к сертификату о вакцинации, можно с ним пользоваться общественным транспортом и даже путешествовать.

"Конечно, каждая история индивидуальна, но мы должны понимать, что в принципе абсолютное большинство людей будет защищено на эти 90 дней", — отметил инфекционист Константин Ковалишин.

А вот Наталья оказалась без сертификата о выздоровлении, потому что переболела ковидом, когда лежала в стационаре — с почечной болезнью. Семейный врач ее диагноз отметил в базе всего неделю назад. Поэтому подтянуться документ должен через восемь дней, обещают в Минздраве.

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В Украине усилят проверку сертификатов вакцинации

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19.

В стране продолжают проверять соблюдение карантинных правил и выявлять поддельные COVID-документы. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава. За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

По итогам селекторного совещания дали задание соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля за подлинностью COVID-сертификатов с их помощью QR-кодов.

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