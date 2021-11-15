Нет прививки — нет работы: как украинцев заставляют вакцинироваться против COVID-19

Сейчас в Украине не допускают к работе работников разных сфер, поскольку они невакцинированы

В черных полиэтиленовых пакетах — тела умерших от ковида. Все они были невакцинированы. Медики Полтавского морга ежедневно видят такую картину. А врачи инфекционных учреждений — забитые реанимации. Люди подключены к кислородным концентраторам и аппаратам искусственной вентиляции легких. Такой ад — по всей стране. Мы уже вторые в Европе и третьи в мире по уровню смертности от коронавируса за сутки. А отчаянным — все равно! Многотысячный штраф за поддельный сертификат о вакцинации? Нет, не пугает. По оценкам некоторых экспертов, почти миллион поддельных сертификатов "гуляет" по стране. Отстранение от работы? А это — задело! С недавних пор тысячи непривитых украинцев: от педагогов до водителей общественного транспорта — остались, по сути, без зарплаты, и с дилеммой: как быть? Корреспондент "Сегодня" Андрей Кузаков имеет ответ и расскажет — кого еще обяжут прививаться?

Нет сертификата COVID — нет работы

Если у человека нет COVID-сертификата — посещать работу запрещено. Нужно сделать прививку. Хотя бы одну дозу. Первыми, кому запретили посещать свои рабочие места, стали учителя. По всей стране. Их сотнями не допускали к работе. Без сохранения зарплаты.

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"На сегодня это все подзаконные акты, они противоречат Конституции и законам Украины", — говорит учительница Жанна Тетенева.

Некоторых "просили" покинуть рабочее место даже с полицией. Как вот в учебном заведении Александрии Кировоградской области. В этом случае в полицию обратилось само руководство заведения.

"Учитель и классный руководитель, который временно отстранен, собрал детей и проводил этот урок", — рассказала директор специализированной школы Наталья Малышева.

Причины, почему не вакцинируются, у каждого свои. Кому-то запрещает религия, а кто-то считает, что прививка навредит здоровью.

Противопоказания к вакцинации

Недавно врачи начали выдавать специальные справки тем, кому прививка от COVID-19 противопоказана, к примеру, из-за аллергии к вакцине. С этим документом от работы не отстранят.

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Онкологи, гематологи — если они считают, что у этого пациента есть стойкие показания к любой вакцинации, они выдают такую справку. Возможно, на год, может каждый год будут выдавать.

Покупка COVID-сертификатов

Вместо того чтобы вакцинироваться, часть украинцев решили перехитрить систему. Тем более сейчас интернет пестрит объявлениями о продаже COVID-сертификатов. С такими продавцами связываемся и мы. Искали недолго.

Нам ответили, что за первую псевдо дозу нужно будет заплатить 2 800 гривен. И уже на следующий день в "Дії" появится информация, что вы вакцинированы. Говорят, через месяц нам надо будет заплатить еще 2 800 гривен. Уже за вторую дозу. После нее можно идти к семейному врачу и просить распечатать сертификат. Некоторые люди выкручиваются как могут.

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"Мой близкий человек не хотел вакцинироваться, причем категорически. И нашли, как говорится, концы и купили COVID-сертификат с занесением в базу, со всеми делами. Две вакцины Pfizer. Это стоит около 200-250 долларов", — рассказывает свою историю мужчина, который скрывает свое имя и лицо.

Подобного торговца ненастоящими COVID-сертификатами задержали в Днепре. Им оказался врач пункта вакцинации. Вносил данные пациентов о якобы прививках и брал с них по 2 500 гривен. За день выходило до 75 тысяч гривен. И что только не выдумывают дельцы.

"Автовокзал города Мукачево. Нами разоблачена группа, которая занималась не только в кассе продажей билетов на автобусы, а также к этим билетам приложением за 350 гривен предлагались экспресс-тесты. Когда мы начали расследовать преступление, то обнаружили, что к этому причастны несколько врачей", — рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Кто покупает поддельные сертификаты, другие требуют справки у врачей, что им противопоказано прививаться.

"Я не могу, у меня такая вера, дайте мне справку. Потом, я просто не хочу. Нас чипируют. Через два года все умрем. Вы все занимаетесь геноцидом", — рассказывает о случаях заведующая амбулатории Ирина Лисова.

Ситуация в других странах

На самом деле не только в Украине не допускают к работе работников, у которых нет прививки. Например, в Италии отстранили более 2 тысяч врачей, отказавшихся вакцинироваться. Среди них есть и украинцы.

В большинстве стран Европы к работе допускают только работников привитых против ковида. Например, Франция, угрожая увольнением, заставляет вакцинироваться всех медработников и сотрудников сферы обслуживания, то есть продавцов в магазинах, парикмахеров и официантов. Официально такое же правило действует и в Бельгии. Однако по большей части только на бумагах, а на практике — все иначе. Из-за недостатка квалифицированных кадров работодателям приходится прибегать к хитростям. Несмотря на указания властей, нанимать не только вакцинированных против ковида, но и тех, кто еще не успел прививаться.

В Соединенных Штатах вакцинация обязательна для всех госслужащих, военных, федеральных полицейских, а также рабочих компаний, работающих по контракту на правительство. Если сотрудник не вакцинируется, то ему может грозить дисциплинарное наказание или даже увольнение. На прошлой неделе те, кто отказываются прививаться, выходили на митинг. Прививки или еженедельные тесты на ковид. Такое условие поставили и крупным компаниям, где работают более 100 человек. Этот указ президента должен был заработать с 4-го января, и его действие остановил Федеральный апелляционный суд США.

Заработок для юристов

В Украине сложившаяся ситуация — сплошной рай для юристов. Одновременно с торговлей поддельными сертификатами в интернете пестрят объявления о юридической помощи тем, кого отстранили от работы.

Правила для депутатов

С понедельника, 15 ноября, особые правила допуска к работе вступят в силу и для народных депутатов. Однако им, в отличие от других, дали право выбора.

"С 15 числа не будет такого процесса, как отстранение от работы. Скорее всего, будет установлена система тестирования", — говорит народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Тех, кто откажется, могут не пустить в парламент. Отдельные избранники считают это нарушением закона "О статусе народного депутата".

Список профессий с обязательной вакцинацией увеличился

Между тем Министерство здравоохранения расширило перечень профессий с обязательной вакцинацией. Добавили работников соцзащиты, соцуслуг, "Укрпочты", "Укрзализныци" и сотрудников сферы управления центральных органов исполнительной власти.

Подделка COVID-сертификатов

Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим Верховной Раде, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", – заявил он.

Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

"Во-первых – это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: в данный момент проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", – подчеркнул Ляшко.

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