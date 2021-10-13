Один человек не справится. Что делать, если буйный сосед мешает жить (видео)

Зачастую, когда в полицию поступает жалоба на соседа от одного человека, ответа нет. Дело пойдет иначе, если жители дома будут действовать вместе

В Киеве жители многоэтажки не могут спокойно жить из-за буйного соседа. Сначала мужчина включил газовые конфорки и забыл их выключить, потом чуть не взорвал многоэтажку в жилом районе.

"Сегодня" выясняли, как бороться с такими соседами.

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Постоянные пьянки, драки, громкая музыка и крики ночью мешают спокойно жить Татьяне. Дебош, говорит, устраивает сосед. А один раз он чуть не взорвал дом. Навеселе мужчина включил в квартире газ, забыл о нем и ушел. А запах газа быстро распространился по всему дому. Испуганные соседи сразу поняли, откуда.

"Мы начали ему стучать в двери, стучали минут 10, пьяное варняканъе, но каким-то образом он нам дверь открыл. Открываем двери, окна там все закрыты, 4 конфорки включены на полную", – сказала Татьяна Орешина.

Жители дома пытались с поговорить с соседом, но напрасно. От полиции помощи тоже не дождались.

"Эти рецидивы с ним постоянно. Не соображает, какое время суток, начинает долбиться ко всем соседям в двери – дайте 100 гривен, потому что я сейчас повешусь", – добавил Владимир Орешин.

Как наказать невыносимого соседа?

Наказать соседа очень сложно, говорят юристы, особенно если это его собственная квартира. Но вполне возможно. Нужно написать в полицию коллективное заявление.

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"Если есть какое-то повреждение имущества, то необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов и сообщать о неком преступлении по 194 статье Уголовного кодекса. Причинение убытков за хулиганские действия", – объяснил адвокат Дмитрий Касьяненко.

Если нарушение порядка систематические, кроме заявления в полицию, юристы советуют обращаться в суд с гражданским иском. И обязательно фиксировать все на камеру, видео будет доказательством в деле.

"Получение такого решения суда создает возможность привлечения уже в дальнейшем, если человек не будет выполнять решение суда, к уголовной ответственности", – добавил адвокат Дмитрий Моргун.

Невыполнение решения суда же предусматривает наказание – от крупного штрафа до лишения свободы до трех лет.