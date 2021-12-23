Одним абзацем. Все о жутком пожаре на базе отдыха под Винницей

Люди притихли из окон шестого этажа, чтобы спастись от огня

Прыгали с 6 этажа, чтобы спастись от огня. Это даже представить страшно. Пожар начался ночью на элитной базе отдыха, недалеко от Винницы. Один человек погиб, двое в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 53 детей, приехавших на спортивные соревнования, эвакуировали.

Что известно о пожаре?

Крыша элитной базы отдыха вспыхнула ночью. Пламя было такой силы, что его видели за несколько километров. Чтобы не сгореть заживо, трое работников комплекса с 6 этажа прыгали из окон. 21-летняя девушка-крымчанка разбилась на смерть. Двое — мужчина и женщина — выжили, но у них ожоги, сломанные ноги, плечи и разорваны внутренние органы. Сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По словам медицинского директора винницкой больницы скорой помощи, мужчину прооперировали. У него сложная политравма с повреждением костного мозга, черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. У женщины меньше травматических повреждений, однако имеет 40 ожогов первой-второй степеней. Спасатели эвакуировали из горящего отеля около полусотни человек. Пламя тушили не менее 3 часов. Крыша — выгорела полностью. 6-этажное здание в трещинах, из-за этого туда никого не пускают. В этом комплексе ночевали дети, приехавшие на сборы из тхэквондо. Возраст разный: от 5 до 15 лет. Их эвакуировали. Рассказывать детали тренер не хочет. С детьми все хорошо. Они же когда узнали, то испугались не на шутку. Администратор базы отдыха Жанна убеждает, детей в помещении, где вспыхнуло, не было. Будто комплекс не был жилым и в нем никто не проживал. Однако полиция имеет совсем другую версию. Отмечают, что дети на момент пожара были в заведении. Было ли здание введено в эксплуатацию и была ли в нем пожарная сигнализация — выясняет следствие. Также эксперты должны сказать причину возгорания. Пока предполагают, произошло короткое замыкание. В полиции уже начали уголовное производство. За нарушение требований пожарной безопасности виновному грозит до 8 лет тюрьмы.

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