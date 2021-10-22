Онлайн-музей "Голоса мирных" собирает истории людей о начале войны на Донбассе

Сыграть свадьбу в родном месте ей помешала война на Донбассе. Ольга Ребро, как и тысячи переселенцев, осталась без любимой работы и жилья. Та не отчаялась и не стала откладывать жизнь на потом. Свою историю оставила в крупнейшем онлайн музее свидетельств о конфликте на востоке Украины — "Голоса мирных".
Обновленный парк в Мариуполе — любимое место прогулок семьи Ребро. Недавно здесь появился артобъект, посвященный тем, кто мечтает о возвращении домой. Ведь в Украине более миллиона переселенцев. Ольга — среди них.
Ключи от квартиры в Донецке женщина носит в общей вязке, потому что старый брелок напоминает о счастливом студенчестве и любимой работе.
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"Мы занимались поездками по территории Донецкой области. Создавали разные туры для людей. Знакомили с историей, культурой Донецкой области", — рассказала Ольга.
День, когда поняла, что великая война неизбежна — помнит отчетливо. Летний вечер. Свидание с будущим мужем. Мечты о свадьбе. Но военная техника уже подминала асфальт на улицах города.
"Вечером, когда ждали на остановке транспорт, уже ехать домой, в таком мирном, красивом городе, подсвеченным фонарями. Мы просто стоим и видим, что мимо нас в нескольких метрах проезжает БТР и на нем сидят пару десятков человек в военной форме, с автоматами. И тут мы понимаем, что мирная жизнь закончилась", — говорит женщина.
Хоть и пришлось все начинать заново, потому что потеряли работу и дом, решили не откладывать жизнь на потом. Свадьбу сыграли уже в Мариуполе.
"Здесь у меня родилось двое детей. Ну это очень позитивные моменты. Тут занимаемся и общественной деятельностью, и культурной", — рассказала Ольга.
Онлайн-музей "Голоса мирных"
Свою историю Ольга записала для онлайн-музея Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных". Уникальное пространство, созданное самой известной благотворительной организацией. В свое время именно фонд предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе. А теперь собирает самый большой архив свидетельств мирных жителей.
"Очень важен проект. Он затрагивает актуальные проблемы современности и документирует их. Он показывает различные аспекты войны, показывает, что война это не только разделение сфер влияния, а показывает трагедию людей", — подчеркивает женщина.
Сейчас музей насчитывает уже две тысячи исповедей. К 2025 году планируют собрать сто тысяч воспоминаний.
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