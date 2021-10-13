Отопительный сезон в Украине на грани срыва. Области массово объявляют чрезвычайную ситуацию

В Ивано-Франковске из-за холода больные ковидом лежат в больницах в верхней одежде, а в Полтаве дети в реабилитационном центре спят с бутылками с горячей водой

Отопительный сезон в Украине на грани срыва. На Закарпатье, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Одесской областях уже объявили чрезвычайную ситуацию. Поставщики тепла массово разрывают договора со школами, садами, больницами и госучреждениями. Мол, цена на газ выросла, а подавать тепло по старым ценам невыгодно.

"Сегодня" выясняли, действительно ли украинцы могут остаться без тепла.

Реклама

Полтава

В Полтавском учебно-реабилитационном центре наполовину пустые группы. Дети болеют из-за холода. Каждый третий преподаватель – на больничном.

"Вы же понимаете, какая постель у этих детей? Поэтому пришли к выводу: давайте будем брать бутылки пластиковые, набирать горячую воду в них, ложить каждому на кровать, накрывать одеялом, там оно согревается, а потом мы ложим ребенка спать и еще в ноги бутылка остается", – сказала директор центра Любовь Сичкарь.

В Полтаве сейчас отапливают только перинатальный центр. Все больницы, детсады и школы – с холодными батареями. Котельные готовы, а вот денег на их работу нет.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковской городской больнице ковидные больные лежат в верхней одежде.

Реклама

"Мы добавляем дополнительные одеяла, также позволили какие-то более теплые вещи, чтобы они по крайней мере эти ночи и эти дни утеплились", – сказал директор городской клинической больницы №1 Тарас Василик.

Такая стужа сейчас во всех бюджетных учреждениях Ивано-Франковска. Мерзнут больницы, поликлиники, школы, садики и социальные учреждения. Посчитали, сколько кубов газа нужно для начала отопительного сезона и ужаснулись – доплатить нужно еще 500 000 гривен.

Еще больше – нужно для местных школ – 7 609 000 гривен.

Одесса

Из-за цен на газ на грани срыва отопительный сезон и в Одесской области. В половине бюджетных организаций пока нет газоснабжения.

Реклама

Поставщики массово отправляют в госучреждения письма, отменяющие договора. А перезаключить их и долго, и дорого. Ведь за год цена на газ увеличилась почти в 4 раза – с 11,5 до 40 гривен за куб. И это несмотря на то, что только 2 недели назад был подписан меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.

Как решить проблему?

Поскольку почти все госучреждения имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным соглашениям. А меморандум, говорит Игорь Уманский, не обязывает держать цену частных поставщиков. Единственный выход – государственная поддержка.

"Предусмотреть в государственном бюджете соответствующим общинам компенсацию разницы в тарифах, что делалось раньше, если власть устанавливала уровень тарифов ниже, чем стоимость ресурса, который они закупали. Это вопрос всей страны. Он не может быть решен за счет общины. У них нет такого ресурса", – сказал министр финансов Игорь Уманский.

Именно для этого области одна за другой объявляют о введении чрезвычайной ситуации. В списке уже семь регионов.

"Для преодоления последствий чрезвычайного положения закупка природного газа фактически возможна при переговорной процедуре, что значительно сокращает сроки заключения этих договоров", – объяснил замглавы Полтавской ОГА Евгений Греков.

Но успеют ли к настоящим морозам – еще неизвестно.