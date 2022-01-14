Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении

Искали всем городом живой, а нашли — убитой. Загадочное исчезновение 37-летней Габриэллы из Ужгорода обрастает все новыми подробностями. Убитую женщину обнаружили на чердаке собственного дома. Вероятно, ее несколько дней пытали. Полиция уже задержала подозреваемого, признавшегося, что переписывался от имени жертвы. Детали жуткой истории выясняла корреспондентка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Жуткая находка

Она исчезла две недели назад. Ее искали друзья и знакомые. А вечером, 12 января, 37-летнюю Габриэллу Яцкович полиция обнаружила на чердаке собственного дома мертвой. Руки связаны, на голове — полиэтиленовый пакет.

Реклама

Друзья забили тревогу

В последний раз ее видели перед Новым годом. Вроде бы должна была ехать в Венгрию, потом оказалось, что якобы отправилась в Египет. И даже фото отправила. Но на фотографиях девушки нет. Оказалось, это просто картинки из интернета. Тогда друзья и забили тревогу, обратились в полицию. Кто-то переписывался от имени Габриэллы. Вероятно, оттягивал время.

Далее по теме Несколько дней пытали: детали жуткого убийства женщины на Закарпатье (видео)

"Соседка спрашивает: где Габриэлла. Говорю: не знаю. Сказала, что дома собака сама, воет. Я так поняла, что кто-то из соседей ее подкармливал. Но моя первая догадка, что она бы собаку просто так не оставила бы никогда", — рассказывает подруга убитой Анастасия.

И вот наконец копы обыскали весь дом, на чердаке — жуткая находка. Габриэллу убили.

"Чердак был заперт. Он открывается специальной палкой. Наверное, убийца выбросил эту палку. Только когда нашли, как его можно открыть, там обнаружили тело, которое в сторону было повернуто. На голове был полиэтиленовый пакет, руки связаны. Тело было прикрыто какой-то тканью", — говорит соседка убитой Андриана Шимко,

Что говорят в прокуратуре?

Прокуратура только к вечеру дает небольшой комментарий.

Реклама

"По данным следствия, причина смерти — удушение. Медики подтвердили также имеющиеся повреждения и переломы", — говорит спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Женщину видели с неизвестным мужчиной

Соседи же настаивают: видели здесь с Габриэллой неизвестного мужчину.

"Последние дни был какой-то мужчина здесь с ней. Потому что все видели. И соседка видела, и мой зять", — рассказывает соседка женщины Юдита.

"Видел мой папа. И он видел 30 декабря. Они заходили в дом. И после 30 числа она не выходила на связь. То есть, мы не знаем, что там тогда произошло. Он лицо его не видел. Потому что он прикрывал лицо, когда открывал дверь", — говорит соседка убитой Андриана Шимко.

Габриэллу убили не сразу

Журналистам "Сегодня" удалось пообщаться с адвокатом и другом погибшей. По его информации: Габриэллу убили не сразу после исчезновения. Только дней пять назад. А к тому — предполагает — пытали.

"Известно, что это сделал ее парень. На сколько известно, что он женат. По логике вещей, переписка велась в первые дни января, а умерла она 8 января. Поэтому, вероятно, в это время он издевался над ней, так чтобы ему не помешали, я предполагаю, что он это делал, чтобы не могли найти ее", — отметил правозащитник, знакомый погибшей Александр Пересоляк.

Причина преступления

Причиной преступления могла стать недвижимость. Ведь в собственности женщины — дом и квартира, что после смерти матери и бабушки должна была унаследовать. Сейчас мужчину задержали. Он признался, что именно он переписывался с мобильного Габриэллы, чтобы отвести подозрение.

Реклама

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

Читайте также