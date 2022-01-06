Под Киевом от вируса умер 8-летний ребенок: родственники обвиняют врачей (видео)

Ребенок умер в первый день нового года

Молниеносная инфекция или недосмотр врачей? В Киевской области похоронили 8-летнюю Аниту, которая умерла в районной больнице. Родители винят медиков, мол, брали не те анализы и неправильно поставили их дочке диагноз. А в самой больнице утверждают — действовали правильно, но атака вируса была непредсказуемой. Чья правда? С мамой девочки, врачами и полицией поговорил корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Траурное начало 2022 года

Возле новогодней елки портрет с черной лентой и зажженная свеча. Маленькая Анита умерла в первый день 2022 года. За несколько дней до Нового года девочка заболела. Врач, которого вызвали домой, сказал — обычная простуда, — рассказывает мама Аниты.

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Перед Новым годом у дочки снова подскочила температура и началась рвота. Семья вызвала скорую.

"Поставили капельницу, она начала ко мне говорить, тошнота прошла, живот не болел. Девушки говорили, что куда ее везти, ребенок тяжелый — выбирали или Бровары, или Борисполь, а диспетчер почему-то сказал вести в Березанськое отделение", — рассказывает мать Аниты Дарья Дуда.

В городскую больницу Березаня Аниту доставили около часа ночи. Медики угрозы жизни ребенка сразу не заподозрили. Мол, температура в норме, девочка свободно дышит. Впрочем, решили оставить под присмотром до утра.

Тогда состояние снова ухудшилось. Девочка упала в обморок. Отказали сначала легкие, а потом сердце, — говорят медики. Реанимация не помогла.

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"Это молниеносная форма вирусной инфекции, которая за собой потянула, еще раз хочу сказать, повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, они просто не действуют", — говорит медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.

Родственники обвиняют медиков

Но родственники уверены — виноваты медики. Говорят: не сделали элементарного.

"Осматривали не те врачи, не сделали анализов", — жалуется мать Аниты Дарья Дуда.

Причина смерти — пневмония и воспаление сердца. Их якобы и вызвал вирус. Лечили правильно, говорит главный врач.

"Врачебная ошибка в чем, скажите, пожалуйста? Не понятно, что вызвало такое тяжелое течение и быструю гибель, буквально в течение 3-4 дней. Или все же развитие как осложнение какого-то вируса, или как следствие, что была рвота в течение последних суток", — отметил директор Березанской городской больницы Владимир Луценко.

Действия правоохранителей

Правильно ли действовали медики и почему ребенка отвезли в больницу только на третий день болезни, — теперь выясняет полиция.

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"Будет в дальнейшем проведена полная судебно-медицинская экспертиза, а также изъятие всей медицинской документации, которая была связана с лечением именно этого ребенка. Только по результатам именно этой экспертизы можно будет окончательно утверждать, что стало причиной гибели ребенка, и есть ли в этом какая-то роль врачей, или это было вызвано исключительно болезнью", — говорит пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Если увидят вину медиков, им грозит до 3 лет тюрьмы. 8-летнюю Аниту похоронили в среду, 5 января, рядом с прабабушкой и прадедушкой.

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, алкогольное отравление – одна из самых распространенных причин преждевременной смерти украинцев. Согласно данным статистики, украинцы чаще умирают от отравления алкоголем и вызванных алкоголизмом болезней, чем погибают в ДТП.

Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%. Рассмотрев судьбу 100 000 новорожденных украинцев: по статистике 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %. На протяжении последних лет наблюдалось медленное уменьшение для мужского пола вероятности дожить до этого возраста (2001 г. – 48,8 %, 2005 г. – 45,5 %). В 2006 г. вероятность для мужчин умереть до достижения 65-летнего возраста практически равнялась 1/2. Сверхсмертность мужчин растет с возрастом, и в результате этого в группе населения, которое в 2006 году достигло предела 65 лет, мужчин стало меньше на 1,3 млн, чем женщин такого возраста. Именно вследствие сверхсмертности мужчин в молодом и среднем возрасте выросла доля одиноких женщин и вдов. Более 90% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

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