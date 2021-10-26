Помидор, малина и пчела: Украина выходит в лидеры по количеству необычных памятников

Больше всего оригинальных памятников установлено в Запорожской области

Ставим памятники овощам, фруктам, ягодам и насекомым. Украина выходит в мировые лидеры по количеству странных памятников. Больше всего их в Запорожской области. Подробнее о таких памятниках узнавал корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Памятник томату установили в центре Каменки-Днепровской, которую еще называют помидорной столицей Украины. А вот черешневая столица тоже в Запорожской области — в Мелитополе. Оттуда почти половина всей ягоды, которой лакомятся украинцы. Поэтому здесь аж три памятника черешни.

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"Потому что это считается город черешни, столица черешни. У нас очень много черешневых садов", — говорит жительница Мелитополя Лилия.

А в селе Садовом — единственный в стране памятник малине. Ягоду выращивают здесь многие поколения. Даже начали ежегодный "Фестиваль счастливых ягод".

В Бердянске недалеко от рынка — памятник картошке и огородникам — супруги склонились над грядкой. А вблизи моря возвышается на постаменте бычок-кормилец. Эта рыба помогла выжить городу во времена голодоморов и Второй мировой войны.

"Он как символ Бердянска представлен здесь, поэтому многие граждане приезжают и в первую очередь с ним фотографируются", — рассказал житель Бердянска Борис Минин.

Памятник пчеле-кормилице возвели в поселке Веселом, которое известно вкусным и целебным медом. Это самый большой в мире памятник пчеле. За потрясающие габариты его в этом году даже записали в Книгу рекордов Украины. Своим рекордным памятником в веселом гордятся. Длина веселовской пчелы – более семи метров, высота – два метра. Так почтили не только насекомое, но и местных пчеловодов.

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