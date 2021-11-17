Пожар в доме престарелых в Днепре: какая причина и кто за это будет отвечать

Пока что правоохранители задержали только администратора заведения, который присматривал за пожилыми людьми

Трагедия в доме престарелых в Днепре — погибли пять женщин. Их без признаков жизни нашли в одной из комнат. Предварительно, все умерли во сне. А вот что стало причиной трагедии — выяснял корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Смертельная находка

Одно за другим из усадьбы в частном секторе выводят пожилых людей. Кого-то сажают в микроавтобусы, кого-то забирают родственники. В доме престарелых произошел пожар. Утром в одной из спален нашли мертвыми пять женщин.

Реклама

Администратор зашёл проверить, все ли в порядке, и увидел стены в копоти. А на кроватях женщин — уже без признаков жизни. Погибшим — от 75 до 90 лет. Комната на втором этаже вся черная от огня. Одна кровать совсем истлела. Не выдержала электропроводка – предварительная версия следствия.

Вероятная причина смерти

"Скорее всего, что причина смерти — отравление угарным газом", — отметил руководитель Днепровского районного управления полиции Вячеслав Клешня.

О доме престарелых почти никто не знал

Почему не сработала противопожарная сигнализация и была ли она вообще – разбираются следователи. Большинство соседей понятия не имели, что в этом доме живут пенсионеры.

Оказывается, пансионат возник пол года назад. Насчитали тридцать подопечных, и из них только восемь – жители Днепра. Занимались пожилыми людьми здесь нелегально, — уверяют городские социальные службы.

Реклама

"Он не был зарегистрирован в реестре поставщиков социальных услуг, поэтому нам об этом заведении ничего не известно", — рассказала начальница управления соцзащиты Днепровского горсовета Ирина Максименко.

"Указанный дом эксплуатируется физическим лицом предпринимателем и вид деятельности у него — это уход за лицами пожилого возраста. Однако проверка законности деятельности будет осуществлена в рамках уголовного производства", — заявил руководитель Днепровского районного управления полиции Вячеслав Клешня.

Первая задержанная

Сейчас же задержали только администратора. Предварительно, он сам той ночью ухаживала за подопечными. Теперь за смерть пятерых стариков ему грозит до 8 лет тюрьмы. Но правоохранители не исключают — подозреваемых будет больше.

С начала года в пожарах погибло более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилом секторе.

Основные причины возникновения пожаров:

Реклама

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовыми потребителями электроэнергии.

Читайте также