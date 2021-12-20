Профессиональные нищие: сколько "зарабатывают" бездомные на самом деле (видео)

Оказывается, что попрошаек "крышевать" могут даже правоохранители

Кто же делает бизнес на нищих, кто прикрывает целые бригады просителей, какая там существует конкуренция, бонусы и штрафы? Беспрецедентный эксперимент провел корреспондент "Сегодня" Сергей Антонов.

Бездомные повсюду!

Их трудно не заметить — на вокзалах, в метро и на базарах. Они давят на жалость. Но на самом ли деле такие уж нуждающиеся? Мы выяснили, как устроен этот скрытый мир нищих и узнали немало интересного.

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Киев. Перекресток. Бездомные здесь на каждом шагу. Кто-то спит на скамейке, тщательно сложив рядом сапожки, а кто-то уже работает. Как Юля. Она — родом из солнечного Закарпатья, говорит, что надо деньги якобы на операцию. Идем дальше. И вот — подземный переход. Этакий клондайк для бездомных. Спрашиваем, что здесь делают.

"Мы здесь отдыхаем. Мы бездомные люди и мы живем на улице", — говорит бездомный Александр.

Мужчина родом из Житомира. Якобы вернуться домой не может из-за конфликта с семьей. Вот и попрошайничает. У каждого здесь своя правда жизни и свой путь к сработке.

"Я много времени отсидел и я "сбухался". То полбеды, я хочу помощи от людей", — рассказал один из нищих.

Истории нищих одинаковы

Истории, говорит полковник милиции в отставке Руслан Сушко, почти как под копирку.

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"Действительно, есть определенная категория людей, которые склонны к попрошайничеству, но большая часть стала нищими и бездомными, потому что оно так и есть в силу каких-то жизненных обстоятельств", — говорит отставной полковник милиции Руслан Сушко.

Но все эти люди, как бы ни казалось это странным, — хорошие психологи и актеры, говорит Юрий Ирхин — профессиональный психолог-криминалист.

"Чем естественнее вы будете просить о том, что вы нуждаетесь на самом деле, тем больше вариантов, больше шансов, что вам реально окажут", — рассказал психолог-криминалист Юрий Ирхин.

Эксперимент "Сегодня"

Чтобы узнать всю правду об иерархии нищих, мы решаем несколько дней пожить в этом мире. Мы побывали на железнодорожном вокзале и увидели место, где кормят бездомных. Корреспондент "Сегодня" Сергей Антонов решил изменить свой имидж и стать тоже бездомными ради эксперимента. Однако здесь совсем не все так просто. Чтобы влиться, как тут говорят, в какую-то бригаду, нужны связи. Сергей заходит в один из вокзальных маркетов, чтобы переодеться. Далее корреспондент спускается в подземный переход. Сергея представляют так называемому "смотрящему". А тот уже новому шефу — Михаилу. Михаил на вокзале живет почти четырнадцать лет. Родом из западной Украины. Ногу когда-то отморозил. Мужчина учит корреспондента, как просить деньги у людей.

Просит Михаил технически, но не искренне. Мужчина мало что объясняет. Какая ни какая, а все же конкуренция. Следующая очередь Сергея — просить деньги.

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Дела идут плохо. Михаил уже успел выпросить денег у трех пассажиров. Корреспондент решает сменить технику. Просит деньги якобы на проезд. И здесь дают 25 гривен! В результате получается больше, чем у Михаила, у которого всего 7 гривен. Конечно, это было ради эксперимента, поэтому деньги возвращаем обратно. Идем на отдых.

Бездомные отдыхают рядом с вокзалом. Однако есть еще одно знаковое место для них в Киеве. Почти центр города, река Лыбидь, и бездомные летом здесь моются. Вонь — ужасная. Возвращаемся туда, где придется ночевать. Корреспонденту "Сегодня" выделяют место да еще и предлагают выпить "по 50". Однако, отказывается.

Ну что, первый рабочий день закончился, ложимся спать, потому что завтра на работу. Но с такой работой решаем завязать.

Что говорит о нищих психолог?

"Они по сути живут жизнью, как в лесу — выживанием. Вот здесь что-то дают — я сюда пойду, к чему это приведет или как это влияет на других — они это не способны анализировать", — говорит психолог Наталья Холоденко.

Не такие уж и бедные

Хоть наши новые друзья и не очень рассказывают о тайнах нищенского мира, но удалось узнать многое. За день можно заработать несколько тысяч гривен!

"Я видел, когда однажды дали 500 гривен, 200 гривневые купюры. В течение дня, я уверен на 100%, на двоих они зарабатывают 3-4 тысячи гривен", — рассказывает общественный активист Сергей Качмарский.

Свои правила

Нищенский мир живет по своим законам.

"Вы не сможете туда подойти, если вам не позволят, там тоже есть определенная иерархия", — отметил председатель правления ОО "Стоп коррупция" Игорь Бондарчук.

Нищие, конечно, имеют и свои касты. Впрочем, все зависит от места, где просить. Сидячие работают возле метро и переходов. Есть аскеры, то есть те, что помогают уличным музыкантам или просто ходят и просят деньги. Например, женщина из Черновцов собирает деньги. Затем к ней подходит неизвестный, которому она передает то, что выпросила у прохожих.

Начальник управления криминальной разведки ГУ БОЗ МВД Украины в 1994-2000 годах Валерий Кур хорошо знает всю эту подпольную иерархию.

Каждая группа работает под контролем. В том числе и не без крышевания правоохранительных органов. Условный куратор этого района, который приезжает, забирает и везет, куда нужно. Везет, выставляет, иногда ставит наблюдателя, чтобы не украли деньги.

"Актеры", у которых еще нет Оскара

Много среди нищих и "актеров". Дедушка на жигулях уже шестой год не может доехать домой к сыну.

"Я еду во Львов, 1200 километров, у сына выпрошу кухню, там жить буду. А так целое лето в машине прожил. И вот я прошу помощи, нечем заправиться", — стоит на трассе мужчина и просит о помощи.

Другой мужчина собирает деньги на билет в Винницу из Львова. Якобы не может попасть домой уже два дня.

На верхушке этого нищенского айсберга — вовсе не бездомные или "смотрящие". Кто их покрывает — понять нетрудно.

"Если нищий собрал какие-то средства — он несет своему хозяину, а тот передает или организатору преступной группы, или правоохранительным органам, которые соответственно не трогают его", — рассказывает председатель правления ОО "Стоп коррупция" Игорь Бондарчук.

То есть вертикаль бы не работала, если бы чиновники и правоохранители не закрывали глаза. А нищие остаются лишь винтиками в этой огромной системе.

Причины бездомности в Украине

По информации Википедии, одними из основных причин бездомности есть тюрьма, проблемы в семье, потеря работы, махинации с недвижимостью, алкогольная зависимость, обманутость мошенниками. По оценкам, до трети украинских бездомных потеряли свои дома из-за тюремного заключения. Некоторые бездомные продали жилье или его незаконно отобрали мошенники. Другие бездомные попадают на улицу из-за семейных неурядиц.

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