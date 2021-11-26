Российские наемники на востоке Украины усилили обстрелы (видео)

Оккупанты ведут огонь ежедневно из всех возможных пушек

На фронте оккупант будто ошалел, говорят украинские военные. Наемники бьют каждый день из всех возможных пушек. С Зайцевого, которое боевики обстреляли из запрещенных минометов, вернулся военный корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Обстрелы не утихают

Кирилл показывает последствия вражеского обстрела. Воронками усеяно все вокруг. На позиции украинской армии из оккупированной Горловки прилетела часть от военно снаряда. Всего армейцы насчитали около десяти приходов.

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Враг атаковал не вечером или ночью, как обычно, а, уже не стесняясь — средь бела дня. Впрочем, врасплох наших армейцев застать не удалось — все вовремя спрятались.

"Услышали приходы, приходы было достаточно близко. После того как закончились, пошли посмотрели, определили, что это работал миномет "Василек" калибра 80", — рассказал военнослужащий ВСУ Василий.

Миномет Василек опасен тем, что за считанные секунды выпускает четыре мины. Именно из-за этого его называют значительно смертоноснее обычного. Но эти позиции наемники обстреливают каждый день и гораздо большим калибром, то же бойцы не теряют бдительности.

"Последнюю неделю было более такое обострение, потому что каждый день есть обстрелы. Как ни пулеметы, то гранатометы и минометы. В течение недели работал также миномет 120-го и 122-го калибра. Так же прицельно, по передней траншее", — говорит военнослужащий ВСУ Максим.

Почему стреляют оккупанты?

Максим уверен: сил и наглости российским наемникам предоставляет информация о скоплении войск и о возможном вторжении Кремля на нашу территорию. Ведь как только об этом заговорили, враг активизировался.

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"Именно с этим все и связано, именно из-за этого и происходит обострение. Ответный огонь мы не открываем очень часто. Конечно, есть огонь в ответ, адекватный ответ, это есть, но на последнюю провокацию мы не велись и огонь в ответ не открывали", — отметил военнослужащий ВСУ Максим.

Агрессор перебрасывает технику в сторону границы Украины

Российские соцсети едва ли не ежедневно полнятся новыми видео перемещения бронетехники в сторону границы с Украиной. На передовой к этому относятся спокойно, потому что украинская армия воюет восьмой год подряд и видела и российское наступление, и их солдат.

Военные готовы и дальше защищать

"Пусть идет в наступление, мы готовы встречать. Никто отступать точно не будет и личный состав морально-психологически подготовлен и действительно готовы встретить и дать адекватный ответ", — говорит военнослужащий Максим.

На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских пограничников

В среду, 24 ноября, боевики обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка". Противники применили минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.

"Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", — отметили в ГПСУ.

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