Штрафы за спасение жизней: что в таких случаях делать скорым (видео)

Ежедневно более ста карет скорой спешат на вызовы и после этого им приходят "письма счастья"

Скорая помощь может оказаться медленной. Водители автомобилей экстренной помощи ежедневно превышают скорость, чтобы успеть спасти жизнь. Но камеры наблюдения не всегда различают спец-транспорт от всех других машин.

Так что по всей Украине водители карет "скорой" получают штрафы. Новости "Сегодня" узнавали, можно ли их обжаловать.

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На камерах видеонаблюдения видно: автомобиль экстренной помощи с включенными огнями мчится по дороге. В селе, что в тридцати километрах от Черкасс, – авария. Несколько пострадавших нуждаются в немедленной помощи. Так что гнали изо всех сил. Но вместо благодарности за спасенные жизни медики получили штраф за превышение скорости.

"Несправедливо. Мы же не сами от себя, а людям же на помощь едем. Приходится ездить быстрее с проблесковыми маячками, потому что вызовов очень много", – рассказал водитель Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Александр Фоменко.

Ежедневно более ста карет скорой спешат на вызовы в Черкасской области. Если все их будут штрафовать за превышение скорости, это, уверяют медики, парализует работу экстренной помощи. Ведь обжалование штрафа – процедура сложная и длительная.

"Мне должен водитель написать объяснительную, его шеф написать, зав подстанцией или станцией. И дальше юрист проработает эти документы. Отправить на управление и ждать их решения, удовлетворят или нет", – отметил директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Игорь Фесун.

Скорые массово штрафуют по всей Украине. Так, в Полтаве 1700 гривен отныне должен оплатить водитель, который вовремя довез больного в больницу. Запасы кислорода заканчивались, так что ехал более ста километров в час.

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Два штрафа за превышение скорости подчиненных получил и руководитель экстренной службы в Херсоне. Жалуется: проблема в несовершенном законодательстве.

"На словах нам говорят: если машина будет ехать с включенными спецсигналами, то если бы эти штрафы не будут рассматриваться, но где это написано? Кто сказал? Этого нет нигде, ни в каком документе", – сказал директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонского облсовета Юрий Бовкун.

В Департаменте патрульной полиции объясняют: отменить штраф можно, для этого станции неотложной помощи должны обратиться к ним в письменном виде. Так аннулировали уже полсотни денежных наказаний для скорых. Но навсегда уладит проблему – только внедрение специальных номерных знаков.

"Мы считаем, что именно для карет скорых должен быть отдельный образец номерных знаков, которые и решат полностью этот вопрос", – рассказал первый заместитель начальника Управления патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Но в этом году такие номера вряд ли введут. А до этого кареты скорых, если не хотят штрафов, должны будут ездить по правилам. 50 километров в час. И не факт, что успеют.

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