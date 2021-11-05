Спроси у врача: инфекционист рассказал о ходе COVID-19 у детей

Сейчас в Украине стало больше детей, инфицированных коронавирусом

Все больше детей поражает эта вспышка коронавируса. Из-за штамма "дельта" они болеют гораздо тяжелее. К тому же клинические симптомы COVID-19 и ЛОР-заболеваний похожие между собой и их трудно отличить. А то, что обычно может помочь при фарингите и рините, при ковиде — ухудшает состояние в разы.

Среди пациентов инфекциониста Андрея Серветника стало больше детей, пораженных коронавирусом. Пока только в одной из мариупольских больниц их более двадцати. Специалист предупреждает родителей: отличить ОРВИ от COVID-19 по симптомам — нереально.

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"Не отличается ничем. Корона, в некоторых случаях дающая расстройства, может быть боль в животе, диарея. Это так в 13-15%. Но ведь так же себя может вести аденовирус и ротавирус. Отделить от других вирусов это заболевание невозможно", — рассказал инфекционист, медицинский директор Мариупольской городской больницы № 4 имени И. К. Мацука Андрей Серветник.

Необходимо сделать тест на антиген и ПЦР. И обязательно проверить, как дышит ребенок.

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"Послушать ребенка, если пневмония, — требует стационарного лечения", — говорит врач.

О ходе ковида инфекционист подробно рассказывает во время онлайн-трансляции проекта "Спроси у врача" Фонда Рината Ахметова. Отметил, как основатель благотворительной организации с первых дней пандемии поддержал государственные медучреждения страны. Больница, где работает Андрей Серветник, — не исключение.

"Спасибо Ринату Леонидовичу, потому что есть помощь оборудованием, есть поддержка", — отметил врач Андрей Серветник.

Вопросов к специалисту много. Зрителей интересует, можно ли лечить COVID-19 ингаляциями в начале болезни. Кое-кто, к сожалению, уже начал это делать.

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"Ни в коем случае. Вирус мы загоняем в легкие. Небулайзеротерапия не нужна. Это противопоказания. Острая стадия COVID-19. На стадии, когда вируса уже не будет, отрицательный тест ПЦР, возможно рассмотреть вариант небулайзерной терапии для постковидного синдрома", — говорит медик.

Призывает не употреблять антибиотиков и муколитиков без назначения. Ибо едва ли не каждый день видит плачевные последствия такого самолечения.

"Мы разговариваем с пациентами и говорим: "Люди, забудьте об антибиотиках!". Потому что пневмония возникает вирусная. Это поражение не тем, чем мы дышим, а поражение сосудов. Микротромбоз легких, кровь не доходит до легких. Причем здесь амброксол или другие препараты?", — добавил Андрей Серветник.

Во время трансляция в больницу привозят новых тяжелых пациентов. И Андрей Серветник спешит к ним. Напоследок просит съемочную группу "Сегодня" предоставить слово, чтобы поддержать медработников по всей стране.

"Те, кто сейчас на передовой, благодарю вас. Потому что без них было бы трудно. Спасибо", — сказал врач.

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