Врачам стало легче: амбулатории на Прикарпатье предоставили современный внедорожник с медицинским оборудованием

Разбитые дороги в глубинках Прикарпатья не дают медикам быстро добраться до пациентов на вызов

Прошли пик, но возможна повторная вспышка. Какая-то бесконечная история с этим ковидом. Нагрузка на специалистов первичного звена возросла в три раза, а кое-где, и в пять раз! Так говорят сами медики. А если это деревня? Да еще и высокогорное, где часть бесценного времени отнимают бездорожье и расстояние? Как справиться? В Украине уже более 32 миллионов пациентов заключили декларации с семейными врачами. Наши корреспонденты наведались к "семейникам" в глубинке Прикарпатья.

Тяжелая работа медиков

Солнце еще не взошло, а бригада медиков уже падает с ног. Семейный врач Ольга Гавьюк большинство рабочего дня на вызовах. Чтобы добраться до отдаленных домов пациентов, нужно ехать по дороге, которая в плохом состоянии. Это длительный процесс — около 2-3 часов.

Реклама

Из-за пандемии работы у специалистов первичного звена значительно увеличилось, объясняет заведующая Зеленской амбулатории.

"Мы ковидных пациентов должны контролировать ежедневно. Потому что сатурация у человека может быть 90 сегодня, а утром уже 80. Кого обзваниваем, к кому девушки медсестры ходят проверяют сатурацию. И имея только по 5-6 вызовов в день к одному врачу, а у нас работает три врача, то мы бы без машины никак не могли их обслужить", — рассказала заведующая Зеленской амбулатории Романна Осташук.

Пациенты "в горах"

Пасечнянская территориальная община раскинулась на хребтах Карпат. Объединяет 21 тысячу жителей, большинство которых обитает почти под облаками. Иногда расстояние между соседними домами достигает трех километров. И это еще "рядом", по местным меркам.

"Дома построены на склонах гор и нет асфальтированной дороги. У нас бывают такие моменты, что после проливных дождей, почти все дороги разрушаются и скорая помощь не может доехать", — говорит руководитель сельсовета Пасечнянской территориальной общины Андрей Гунда.

Анна Степановна в больнице была последний раз полтора года назад. Из-за больных суставов женщина едва передвигается по дому.

Реклама

"Я ехать не могу на консультацию, потому что у меня нога, сустав. Я на одной ноге боком хожу", — жалуется женщина.

Врачей вызвала из-за крайне плохого самочувствия. Переживает, не коронавирус ли, ведь не вакцинировалась. К тому же имеет сахарный диабет и гипертонию.

"Очень много положительных тестов. Мы берем ПЦР анализ, отправляем в амбулаторию и нам приходят результаты. Они также в большинстве подтверждаются. Положительные", — рассказала заведующая Зеленской амбулатории Романна Осташук.

Но к счастью, в этом случае коронавирус не подтвердился. Врач показывает женщине тест с полосками, он — отрицательный. Анну Степановну обследуют полностью. Авто, на котором работает бригада, имеет мощность и амбулатории, и даже реанимации.

Автомобиль для медиков от Фонда Рината Ахметова

Несколько недель назад современный внедорожник предоставил Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины". Стартовал он еще в 2019 году. Тогда основатель благотворительной организации лично принял решение помочь экстренной медицине.

Реклама

"Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил. Все, чего я хочу, — чтобы люди выздоравливали и люди не болели", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Государственные медучреждения во всех областях страны получили 200 современных спецавтомобилей. Это и "реанимации на колесах", и неонатальные скорые, оборудованные аппаратами ИВЛ для новорожденных. И, конечно, внедорожники, которые предназначены для передвижения труднодоступными населенными пунктами. Результаты проекта национального масштаба ошеломляют. Только за один год работы 200 скорых спасают более миллиона жизней.

"Ринат Ахметов — единственный в Украине, кто глобально поддерживает структуру экстренной медицины в Украине. Это крупнейший за время независимости страны частный благотворительный проект в области неотложной медицины", — рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В Зеленской амбулатории высоко оценили функционал скорой и уже полностью привлекли ее в работе с больными.

"Дефибриллятор. У нас его раньше не было, и мы очень рады, что он есть, потому что у нас бывали случаи, когда нужно делать даже в помещении амбулатории сердечно-легочную реанимацию. Так что дефибриллятор очень нам помогает в работе. Все, что делается, пусть все вернется тому человеку, который помогает медицине, который помогает нашим пациентам", — говорит заведующая Зеленской амбулатории Романна Осташук.

Медики Зеленской амбулатории иногда с пациентами на связи 24 часа в сутки. Дома семейного врача Ольгу Гавьюк ждет маленький сын, которому еще нет и года. Она обещала ему вернуться со смены вовремя. Не смогла. Потому что помчалась спасать еще одну жизнь.

Пик заболеваемости коронавирусом пройден благодаря кислороду Группы Метинвест Рината Ахметова

Предприятия группы Метинвест обеспечили поставки каждой четвертой тонны кислорода в украинские больницы для спасения жизни пациентов с коронавирусом. Усилия компании в преодолении пика заболеваемости в Украине отметил и президент Владимир Зеленский.

Читайте также