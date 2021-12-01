Субсидия не светит: некоторые украинцы неожиданно остались без помощи

Всего в этом году в субсидии отказали более 200 тысяч домохозяйств

В Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Если в прошлом году помогли более чем трем миллионам. В этом году – почти на полмиллиона меньше. А некоторых вообще заставят вернуть выплаты.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", украинец Петр Власович пришел оформлять субсидию. Почти половина пенсии, говорит, идет на лекарства, оплачивать коммуналку самостоятельно – сложно.

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"Я больной человек, инсулин, – на лекарства идет много денег, сейчас отопительный сезон. Такие цены страшны. Так хоть какая-то копейка. В прошлом году там мизер был – 200 грн", – говорит Петр Власович.

Однако после непродолжительных расчетов оказывается: в этом году субсидия Петру вообще не светит. Ведь пенсия, как объясняют в управлении соцзащиты населения, – у мужчины вдвое выше минимальной.

Несколько месяцев назад ему действительно повысили пенсию на несколько сотен гривен. Однако Петр пока не знает – станет ли этого на коммуналку.

"На коммуналку тысячи приходят, в прошлом году платил и 2 тысячи и больше, в этом не знаю, что будет", – говорит пенсионер.

Что с субсидиями?

Всего в этом году в субсидии отказали более 200 тысячам домохозяйств. Среди распространенных причин – депозиты на сумму более 100 тысяч гривен и долги за коммуналку.

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Однако эксперты говорят – количество субсидиантов будет уменьшаться и дальше еще и из-за сложности условий получения помощи.

"Я не думаю, что мы станем богаче, не думаю, что упадут цены на энергоносители. Наверное, по окончании отопительного сезона мы будем видеть еще одно постановление Кабмина, которое будет более жестко подходить к тому, кто имеет право на субсидию", – считает член Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

Только в Киеве в сравнении с прошлым отопительным сезоном – 20 тысячам семей перестали выплачивать субсидии. Но это еще ничего: в некоторых случаях деньги могут даже попросить вернуть. Все – из-за недобросовестных субсидиантов – объясняют в департаменте социальной политики КГГА.

Граждане должны сообщить в органы социальной защиты. В случае обнаружения такового – прекращается выплата субсидии и излишне начисленная субсидия возвращается в государственный бюджет.

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В то же время, чиновники расширили перечень лиц, которые все же могут получить помощь. Это касается в том числе имеющих мотоцикл стоимостью менее 26 тысяч грн или любое другое транспортное средство, собранное самостоятельно.

Увеличили размер субсидий в полтора раза для жителей прифронтовых районов. И на 300 гривен для проживающих в красных зонах.

Субсидии в "Дії"

Украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура занимает около 30 минут.

А теперь получение стало еще проще – не нужно идти в ЦНАП, заполнять заявление, собирать документы и стоять в длинных очередях. Достаточно зайти на портал "Дія", подать заявление и подписать своим КЭП. Документы сразу поступают в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, многим помощь продолжат автоматически.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.