Угроза нападения России: что нужно иметь в тревожном чемодане и как отыскать ближайшее укрытие (видео)

Во время тревоги нужно действовать быстро и не терять ни секунды

Громкий сигнал должен прозвучать в вашем городе или поселке в случае чрезвычайной ситуации или нападения врага. Чемоданчик или рюкзак, в который советуют положить документы, медицинскую аптечку, запасы питьевой воды, фонарик и даже презервативы. А дальше — бежать к ближайшему укрытию. Но с этим, как показал рейд корреспондента "Сегодня" Дмитрия Волкова, могут возникнуть проблемы. Это — тот еще квест. Кто точно знает, куда бежать, так это некоторые чиновники, для них существуют даже специальные вип-тайники. А что же находится в бомбоубежищах для простых смертных?

Куда прятаться?

Есть простое правило: услышал сигнал "Воздушная тревога" — немедленно беги прятаться в укрытие, чтобы выжить! В Украине, где более семи лет идет война, об этом знают не из учебников. Поэтому как только завершились очередные переговоры Байдена с Путиным по Украине, в интернете резко вырос запрос: "где находится ближайшее бомбоубежище?". Интересный ответ на результаты переговоров, не правда ли? Киевской государственной администрации пришлось даже организовывать пресс-тур для журналистов, чтобы заверить — прятаться есть где.

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"Я бы не хотел подчеркивать, что мы начали какую-то работу вследствие того, что у нас появилась угроза агрессии, нет. В 2014 году мы начинали с 1500 объектов двойного использования, сейчас их почти 4500", — говорит директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Журналистам показывают объекты, где действительно можно пересидеть обстрел. На скорую руку их обозначили бумажными указателями. Пусть хоть так. Некоторые просто поражают своей инфраструктурой, если можно так сказать. Здесь и туалеты, и светлые стены, и даже стол для пинг-понга. Конечно, что такие бомбоубежища не для всех, а для чиновников районной государственной администрации.

Как отмечают работники ГСЧС, такие помещения имеют двойное назначение. Во время военных действий они превращаются в командные пункты. Управление городом перейдет именно сюда. Остальным жителям города предлагается пересидеть в других подвалах. Один, например, может быть на не большое количество людей. Специалист по вопросам гражданской защиты показал и рассказал нам об одном из таких.

"Здесь общая площадь всех помещений, здесь 3 помещения, 170 квадратных метров, и соответственно можем укрыть до 170 человек", — отметил специалист по вопросам гражданской защиты Василий Билык.

Места в хранилищах — очень мало

Один метр на одного человека. Тесновато. В подвале есть несколько бутылей с водой, туалетная бумага, сухой спирт, элементарные медикаменты и фонарик. Обо всем остальном граждане должны позаботиться сами. В общем, в хранилищах разного класса, учитывая метрополитен, по данным департамента муниципальной безопасности, может укрыться около двух миллионов восьмисот тысяч человек. Правда, на длительное пребывание в подвалах горожан просят не рассчитывать.

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Сколько нужно прятаться?

"Если особый период придет к такому состоянию, что надо будет прятаться 3-4 дня, то будет проводиться эвакуация, никто здесь находиться 3-4 дня не будет", — говорит директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Опыт свидетельствует о другом. В 2015 году несколько десятков человек провели в бомбоубежище 7 месяцев. Это настолько долго, что людям пришлось заново учиться жить. Впрочем, каким бы ни было укрытие, оно действительно спасает жизнь, и, конечно, желательно знать, где оно находится.

Поиск укрытия

Если прямо посреди города вы услышали сигнал воздушной тревоги и, оглянувшись, вокруг не увидели таблички с надписью "укрытие", по-видимому, нужно достать смартфон, зайти на сайт, в случае киевлян — КГГА, найти там ссылку "Карта укрытия населения города Киева" и отыскать ближайшее хранилище.

Тактики наступления бывают разные

Не будем забывать, что современные тактики наступления могут начаться с отключения интернета. И в таком случае интерактивные карты не будут работать. Остается расспрашивать всех, кого видите, где находится укрытие. Однако никто из опрошенных нами людей на улицах так и не вспомнил, где находится укрытие. Мало того, что люди не знают, куда бежать в случае обстрелов, они понятия не имеют, как себя при этом вести. И если для детей еще хоть иногда устраивают учения по эвакуации до укрытий, то для взрослых разъяснительная работа почти не проводится. Поэтому в случае опасности надо обращаться к людям в форме.

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Что делать, если тревога началась?

"У всех военных, у всех сил обороны есть специальный план разработки. Самое главное, и в первую очередь самое важное – нужно покинуть опасные места. То есть это может быть общественный транспорт или ваше жилье", — рассказал эксперт по безопасности Леонид Федоровский.

Взять документы, воду, лекарства, вещи первой надобности и найти за короткий срок укрытие – еще не все. Надо знать некоторые важные нюансы. Например, если сигнал "Воздушная тревога" оповещает не просто об угрозе с воздуха, а о ядерном ударе.

"Важно понимать, что при угрозе атома, все такие объекты будут блокироваться в течение 5-10 минут, то есть если вы не попали туда внутрь, то ваша жизнь в ваших руках", — отметил эксперт по безопасности Леонид Федоровский.

К сожалению, вероятность опасности существует, поэтому лучше знать, что с собой брать и куда прятаться от врага.

Угроза вторжения РФ

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