Украинцев ждет новое подорожание. Сколько будем платить за овощи

По прогнозам экспертов уже к Новому году овощи будут стоить на 25 процентов больше

Огурцы и помидоры уже этой зимой могут стать экзотикой. Свежие овощи рекордно подорожают. Такие неутешительные прогнозы дают аналитики. Все – из-за того, что слишком дорого фермерам будет обогревать теплицы.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

В столичных супермаркетах цены на огурцы стартуют – от 37 гривен, до 40 гривен придется заплатить за помидоры.

А вот на столичных рынках – дешево можно купить разве что грунтовые томаты, но и те – уже в остатках. Остальные – тепличный товар. Огурцы – от 45 грн, помидоры 50-120 грн, зависит от сорта.

Дешевле – точно не будет, говорят продавцы, а вот как подорожает – точно не знают.

Реклама

"Очень тяжело предсказать, так как каждый раз едешь на закупку и каждый раз совершенно разная цена, мы не можем знать, что завтра будет, а, что будет послезавтра", – говорит продавец на столичном рынке.

Более того, говорят фермеры, то, что в данный момент происходит на рынке, мол, может побить все исторические ценовые рекорды. Через дорогие энергоносители Сергей Борисович на месяц раньше закончил сезон. Огурцов в теплицах не осталось, собирает – болгарский перец. Тепличный бизнес ставит на паузу.

"В данный момент мы будем стоять просто, остановимся, так как по такой цене газа мы не сможем продать свою продукцию, так как импорт зайдет намного дешевле. Турецкие товары, мы не сможем продавать", – говорит директор тепличного комбината Сергей Флерчук.

Реальная себестоимость огурца, говорит фермер, может достичь двухсот гривен, а такой "деликатес" украинцам не по карману. Ведь для многих и полсотни за кило – дорого. Люди покупают меньше и выбирают альтернативу.

"Капуста, квашеные овощи, грибы соленые, все, что будет", – говорит продавец.

Овощной салат сегодня стоит 40 гривен. По прогнозам экспертов уже к Новому году такое блюдо затянет на 25 процентов больше. Дешевле импорт к нам приедет, но не ранее февраля.

Реклама

Напомним, что Национальный банк Украины принял решение не повышать учетную ставку и оставил ее на уровне 8,5%. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, если в стране возрастет заболеваемость COVID-19 и введут новый локдаун. Регулятор готов к замедлению экономической активности.

Ранее мы сообщали, что: