Утечка аммиака в Винницкой области: какая ситуация сейчас и будут ли эвакуировать людей (видео)

Вблизи места, где находится предприятие на котором произошла авария, расположены жилые дома

Утечка ядовитого аммиака в Винницкой области. Рядом с местом аварии нечем дышать и выедает глаза. Химическая утечка произошла на одном из предприятий, которое расположено фактически вплотную к жилым кварталам. Целый городок Немиров могли эвакуировать. Корреспонденту "Сегодня" Алексею Керману жители признались, что готовы были бежать из города. Они до сих пор боятся выходить на улицу и даже открывать окна.

Детали аварии

Утечка аммиака произошла на предприятии, где изготавливают химические удобрения. С утра спасатели при помощи воды создают специальный защитный купол, чтобы вещество не испарялась. Едущий, резкий запах чувствуется хорошо, потому что аммиак из одной цистерны пытаются перекачать в другую.

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Дышать нечем, глаза выедает. На цистерне спасатели в химически защитных костюмах. Водой поливают белый пар — это и есть аммиак. На территорию предприятия одна за другой едут пожарные машины. Гнали их даже из соседних районов. Об утечке аммиака в небольшом городе знают все. Авария произошла почти у самых домов. Ближайшие — в 800 метрах.

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"Всем уже сообщили, что есть такое. Знаю, что в первой школе вообще дверь закрывали, чтобы никто не выходил на уроках, на переменах", — рассказывает жительница Немирова Александра Лютар.

Местные жители напуганы

Даже на улицу выходить страшно, говорят местные. То, что цистерна не рванула, — настоящее чудо, говорят спасатели. Внутри примерно 50 тонн аммиака. Он настолько опасен, что легко может обжечь горло и выжечь глаза.

Ситуация контролируемая

"Это опасное, ядовитое вещество, кстати, которое может вспыхнуть. На данный момент где-то уже 50 процентов откачано этого аммиака, то есть ситуация контролируемая", — отметил спикер ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Действия правоохранителей

В полиции открыли два уголовных производства. Осмотреть цистерну пока не могут, потому что она еще с аммиаком, но уже называют одну из причин его утечки.

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"Проверяем информацию относительно того, было ли вмешательство, действительно ли было во время разгрузки вагонов осуществлено механическое повреждение данной цистерны", — рассказал и. о. начальника Немировского отдела полиции Александр Шрамко.

Проверка уровня загрязненности

Наряду со следователями работают экологи и специалисты санэпидемстанции. Измеряют уровень загрязнения воздуха, воды и почвы. Говорят, повезло с погодой. Сегодня высокая влажность, туман и нет ветра, поэтому облако аммиака чудом не двинулось на город. Смешиваясь с водой — это вещество становится минеральным удобрением.

"Опасности нет для населения. Никого не эвакуируем. Ситуация полностью контролируемая", — отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Винницкой области Игорь Осадчук.

Убытки для предприятия

По предварительным подсчетам, из-за утечки аммиака предприятие уже потеряло минимум полтора миллиона гривен. Окончательные причины этой аварии должна выяснить специальная комиссия.

Взрыв на химзаводе во Львове

Во Львове на территории АО "Львовский химический завод" произошел взрыв. На месте инцидента работали несколько бригад спасателей. К счастью, никто не пострадал.

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Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это вызвало такой значительный взрыв, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, — не что иное чем пыль, которую подняло в воздух", — отметило руководство завода.

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