В детсадах Украины — +15 градусов. Почему мерзнут дети и когда включат отопление

Некоторые заведения вынужденно ушли на незапланированные каникулы

Треть украинцев до сих пор сидит без тепла. Даже в детских садах мерзнут дети. История с Кропивницкого, что просто не укладывается в голове: у двухлетней Катюши посинели губы и начались судороги из-за переохлаждения. Ее забрали в больницу. В садике — всего 15 градусов. Почему дети до сих пор мерзнут по всей Украине — узнавала корреспондентка "Сегодня" Валерия Забирко.

Кировоградская область

После тревожного звонка Оксана мигом забрала двухлетнюю Катю и повезла в больницу. Пока ехали — у ребенка начались судороги. Ему полегчало только после укола. Врач заверил, у Кати — переохлаждение.

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"У нас температура и вчера, и сегодня. И это такая не очень приятная ситуация, потому что в нашей группе 15 градусов уже вторая неделя", — рассказывает мать Катюши Оксана Деминтиенко.

Отопления до сих пор нет как минимум в четырех детсадах Кропивницкого.

"Мы включаем обогреватели, но включить во всех помещениях одновременно мы не имеем такой технической возможности, потому что наши электросети не рассчитаны на такую нагрузку", — говорит начальник Кропивницкого управления образования Лариса Костенко.

Начало отопительного сезона отложили, потому что система старовата. И одновременно включить все котельные невозможно. Но к концу недели должно потеплеть во всех детсадах города.

Винницкая область

В Винницкой области в городе Тульчин без обогрева аж 12 детсадов. В группах — пусто, ведь на термометрах 15 градусов. Поэтому решили отправить детей на каникулы. 4-летнего Артема Ольга уже второй день берет с собой на работу.

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"Меня это не устраивает, потому что я целыми днями на работе. Так же муж мой. Мне его негде с кем оставить", — рассказывает мама Артема Ольга Олифир.

Отопление не включают, потому что цена на газ высоковата. Чтобы в группах было тепло, в месяц должны были потратить около 100-и тысяч гривен.

"За четыре дня мы сожгли 14 кубометров газа — это 14 тысяч 400 гривен. Конечно, это очень много. Такой шаг закрытия вынужден, потому что, если мы потратим деньги, то когда он будет дешевле, у нас просто не будет средств", — говорит директор Тульчинского детсада №3 Нина Макуцеба.

На начало отопительного сезона тергромада закладывала цену на газ 5-6 гривен. Но поставщик повысил ее до 38-ми за один куб. От его услуг отказались, потому что денег не хватит.

"Подали документы на подписание с компанией "Нафтогаз тренд". Цена — 16 558. По крайней мере, не 38. Конечно, это существенный рост по сравнению от 5-ти или 6-ти гривен, но не 38 гривен. Это приятная цена", — отметила заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Совета Тульчинского городского совета Алла Поваляева.

Объявить победителя тендера должны до конца недели. Надеются, найдут поставщика, который будет дешевле продавать газ. Иначе каникулы в школах и детсадах, где централизованное отопление, продлят.

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Школы Закарпатской области остались без тепла

В Закарпатской области в Мукачево и его окрестностях около 30 школ остались без газоснабжения. Из-за того, что нечем отапливать учебные классы, детей отправили на дистанционное обучение. Без тепла также остались и дошкольники. Однако их пока согревают с помощью электрических обогревателей.

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