В Днепре отвергнутый влюбленный решил вернуть девушку с помощью пистолета (видео)

Мужчина устроил стрельбу под окнами девушки

Днепровский Ромео: вместо серенады — стрелял под окнами любимой. Версии, что и кому доказывал — были разные. Но корреспондент "Сегодня" Антон Мачула узнал правду.

Детали инцидента

Стрельба произошла в спальном районе Днепра в одном из домов. Момент попал на камеру наблюдения.

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На кадрах видно, как мужчина выходит из машины, достает предмет, похожий на пистолет и 4 раза стреляет в сторону многоэтажки. Потому — садится в машину и едет прочь. Через несколько минут его машину объявят в розыск. Кто сообщил копам номера — пока интрига, ведь местные даже не слышали выстрелы.

Что стало причиной?

Нам удалось выяснить, что причиной ночной стрельбы стали чувства. В доме, возле которого произошел инцидент, живет 21-летняя девушка, к которой этот парень неравнодушен. Таким отчаянным способом он якобы решил привлечь к себе внимание. Об это "Сегодня" рассказал отец девушки. Мол, пара встречалась около месяца.

"Дочь пыталась прервать эти отношения, когда поняла, что они не туда ведут, это не тот человек. Но он продолжает преследовать", — рассказал заявитель Дмитрий Забашта.

Отец рассказывает: под вечер парень приехал в их дом и попросил его дочь выйти. Девушка спустилась. Чтобы не замерзнуть, села в машину. А тогда 25-летний мужчина фактически ее похитил — убеждает отец. Возил по городу и не позволял выйти из машины. Лишь около 4 утра наконец привез домой и отпустил.

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"Она пришла в истерике, в слезах, в шоковом состоянии. Мы ее очень долго успокаивали. Сейчас она приходит в себя, но ей это трудно далось", — говорит заявитель Дмитрий Забашта.

Тем временем кавалер не уехал, а начал выкрикивать угрозы и в конце концов стрелять по окнам.

Пришлось вызвать полицию

Отец вызвал полицию и сообщил номер автомобиля — его объявили в розыск. А нашли через пол часа возле супермаркета неподалеку. С копами стрелок также вел себя агрессивно и угрожал. Еще и был навеселе.

"Его задержали с применением физической силы и доставили в отделение полиции", — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.

Сейчас известно, что стрелял он из стартового пистолета, поэтому никто не пострадал и окна остались целы. После оформления протокола за хулиганство — парня отпустили.

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Стрельба в Киеве

В Киеве произошла стрельба на территории полигона строительных и крупногабаритных отходов №6 на улице Пироговский шлях. Мужчина хотел проникнуть на свалку.

Нарушителя заметили охранники, которые попытались ему помешать. Однако злоумышленник решил попасть на полигон через забор. Когда работники полигона начали мешать мужчине, он решил от них отстреливаться из револьвера Флобера.

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