Вырезал почти целую семью: в Днепре школьник-убийца получил пожизненное заключение (видео)

Парень не объяснил, почему совершил жестокое преступление

Приговор "пожизненное заключение" — школьник-убийца из Павлограда остаток своей жизни проведет за решеткой. Эта история шокировала всю Украину. Валентин Земцов три года назад ворвался к соседям, зарезал мужчину, 5-летнего мальчика и едва не отправил на тот свет беременную на 8 месяце. Преступление и наказание — жуткая история от корреспондента "Сегодня" Антона Мочала.

Как произошло убийство?

В марте 2018 года около полуночи пьяный ученик 11 класса разбивает окно и залезает в частный дом на окраине Павлограда. Вооруженный ножом парень набросился на 30 летнего мужчину, когда тот упал. После этого порезал женщину — Викторию, которая на тот момент была на 8 месяце беременности. После этого парень убивает их 5-летнего сына.

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Выжившая женщина уехала в неизвестном направлении

Довольна ли Виктория приговором — спросить не удалось. Только что ее выписали из больницы еще тогда — 3 года назад — уехала в неизвестном направлении. И с тех пор дом, где произошла трагедия, стоит пустотой. Соседи семью хорошо помнят. Вспоминают лишь хорошее.

"Я была так шокирована, что даже не могла поверить, поскольку я знала эту семью, мы общались", — говорит соседка Любовь Новикова.

Задержание преступника

Тогда после зверского нападения преступник скрылся. Но правоохранители задержали его через несколько часов в больнице. Убийца обратился за помощью к медикам, потому что травмировался, когда лез сквозь разбитое окно. Ему тогда было 18. И до сих пор Валентин Земцов так и не объяснил причину своего преступления.

Судебный процесс

Суд над ним начали в Днепре. Но уже через год, незадолго до оглашения приговора, потерпевшая вдруг изменила показания. Вроде бы Земцов на нее не нападал, а наоборот — защищал от озверевшего мужа. Соседи предполагают, что ее заставили.

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"Ее либо запугали, либо подкупили. Других у меня предположений нет", — отметила соседка Любовь Новикова.

"Ну ей купил, пообещал домик купить, чтобы было где жить. Ну за какие-то условия, не просто же так", — говорит сосед женщины Михаил Плиска.

От пожизненного заключения Валентина Земцова не спасли ни мачеха, которая в прошлом судья Павлоградского суда, ни отец — предприниматель. Родственники парня наотрез отказались общаться с журналистами. Да и с соседями у них диалога нет.

"Они сидели сами и ни с кем не общались. Почему? Потому что люди, которые занимаются бизнесом, обычно, среди нас всех считают себя выше", — отметила соседка Любовь Новикова.

Впрочем, попытались обжаловать приговор — неудачно. Апелляционный суд согласился с решением о пожизненном заключении. Жители считают это решение правильным.

Заслужил такого приговора?

"Очень заслуженно. Таких людей, ну нельзя. Это больной человек, я так думаю", — считает сосед Михаил Плиска.

Суд поставил точку в трехлетней тяжбе. Валентин Земцов проведет за решеткой остаток своей жизни. Парень стал самым молодым в истории Украины узником, получившим пожизненное.

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершили 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000. Среди них убийств-1 326.

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