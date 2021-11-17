Забил до смерти: в убийстве 4-летней малышки под Днепром подозревают ее отца (видео)

В Днепропетровской области мужчина до смерти забил 4-летнюю дочь. Ее нашли в собственной постели с синяками на теле. Что делала в это время мама? Это еще должны выяснить правоохранители. Но они уже задержали отца. Почему такая жестокость к собственному ребенку? Детали этой истории выяснял корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.
Детали инцидента
Неприметный дом край деревни. Двор загроможден ветвями и мусором. Накануне утром сюда вызвали скорую. Сказали, ребенку плохо. Когда фельдшеры зашли в помещение — увидели жуткую картину. 4-летняя девочка лежит в постели и не дышит. Лицо бледное, как мел, а тело – в синяках.
Судмедэкспертиза показала: маленькую Олю сильно избили. Смерть наступила из-за тяжелой травмы головы. Подозревают 38-летнего отца девочки.
Далее по теме
"По предварительной информации, именно он и нанес ей телесные повреждения. Отец уже привлекался к административной ответственности", — рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Как такое могло случиться – в доме расспросить не у кого. Соседи тоже неразговорчивы. Говорят, что семья переехала сюда пол года назад. Мужчина с женщиной и трое их детей. Кроме 4-летней Оли — еще двое мальчиков, которым по 6 лет.
"Дом купили недавно. Говорили, что малообеспеченные. Они никого во двор не пускали", — говорит жительница Николаевки Людмила.
Что говорят в социальной службе?
В социальной службе говорят, что семья бедствовала, однако детей не обижали.
"Они не пили, не курили. Полная семья, воспитывали детей. Никогда не было замечаний от медиков", — рассказала начальница службы по делам детей Николаевского сельсовета Наталья Клименко.
Что известно об отце и матери
Папа в последнее время не работал, но от помощи односельчан, убеждают, отказывался. Сам ухаживал за малышами, пока мать лечилась в психдиспансере. Она имеет расстройства. После смерти дочери она общалась с сельскими чиновниками.
"Сегодня она утверждает, что не видела, когда он его бил. Почему не вызвали скорую – мама сказала, что побоялась, что нет денег. Не знала, что это бесплатно", — говорит заместитель главы Николаевского сельсовета Людмила Гарнатко.
Судьба мужчины и детей
38-летнего мужчину уже арестовали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Двое сыновей нынче у деда с бабой. Там же и их мать. Забирать ли у нее детей, в сельсовете обещают решить до конца месяца.
Жестокое убийство под Киевом
В Ирпене 46-летний местный житель избил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги.
Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи. В доме не было вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.
"Было установлено, что сын пришел к своей матери и потребовал денег. Женщина отказала ему, после чего обиженный сын начал душить мать и нанес многочисленные удары по голове. Во время обысков в квартире злоумышленника нашли похищенные вещи", — рассказали в полиции.
Жителя Ирпеня задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.
Читайте также
- В тюрьму так и не села. В Ровенской области горе-мать заморозила заживо младенца.
- Во Львовской области ветерана АТО забили до смерти.
- Ударил по голове и добил на земле: под Киевом пьяный мужчина убил военного.