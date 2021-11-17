Забил до смерти: в убийстве 4-летней малышки под Днепром подозревают ее отца (видео)

Ребенок умер от тяжелой травмы головы

В Днепропетровской области мужчина до смерти забил 4-летнюю дочь. Ее нашли в собственной постели с синяками на теле. Что делала в это время мама? Это еще должны выяснить правоохранители. Но они уже задержали отца. Почему такая жестокость к собственному ребенку? Детали этой истории выяснял корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Детали инцидента

Неприметный дом край деревни. Двор загроможден ветвями и мусором. Накануне утром сюда вызвали скорую. Сказали, ребенку плохо. Когда фельдшеры зашли в помещение — увидели жуткую картину. 4-летняя девочка лежит в постели и не дышит. Лицо бледное, как мел, а тело – в синяках.

Судмедэкспертиза показала: маленькую Олю сильно избили. Смерть наступила из-за тяжелой травмы головы. Подозревают 38-летнего отца девочки.

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"По предварительной информации, именно он и нанес ей телесные повреждения. Отец уже привлекался к административной ответственности", — рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как такое могло случиться – в доме расспросить не у кого. Соседи тоже неразговорчивы. Говорят, что семья переехала сюда пол года назад. Мужчина с женщиной и трое их детей. Кроме 4-летней Оли — еще двое мальчиков, которым по 6 лет.

"Дом купили недавно. Говорили, что малообеспеченные. Они никого во двор не пускали", — говорит жительница Николаевки Людмила.

Что говорят в социальной службе?

В социальной службе говорят, что семья бедствовала, однако детей не обижали.

"Они не пили, не курили. Полная семья, воспитывали детей. Никогда не было замечаний от медиков", — рассказала начальница службы по делам детей Николаевского сельсовета Наталья Клименко.

Что известно об отце и матери

Папа в последнее время не работал, но от помощи односельчан, убеждают, отказывался. Сам ухаживал за малышами, пока мать лечилась в психдиспансере. Она имеет расстройства. После смерти дочери она общалась с сельскими чиновниками.

"Сегодня она утверждает, что не видела, когда он его бил. Почему не вызвали скорую – мама сказала, что побоялась, что нет денег. Не знала, что это бесплатно", — говорит заместитель главы Николаевского сельсовета Людмила Гарнатко.

Судьба мужчины и детей

38-летнего мужчину уже арестовали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Двое сыновей нынче у деда с бабой. Там же и их мать. Забирать ли у нее детей, в сельсовете обещают решить до конца месяца.

Жестокое убийство под Киевом

В Ирпене 46-летний местный житель избил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи. В доме не было вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.

"Было установлено, что сын пришел к своей матери и потребовал денег. Женщина отказала ему, после чего обиженный сын начал душить мать и нанес многочисленные удары по голове. Во время обысков в квартире злоумышленника нашли похищенные вещи", — рассказали в полиции.

Жителя Ирпеня задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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