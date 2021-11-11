В Харькове пьяная мать уронила ребенка на дорогу — все подробности

Сейчас ребенок находится в больнице с травмой головы и ушибами

Бежала пьяной с годовалым ребенком через дорогу и уронила малышку на асфальт. В Харькове у матери отобрали ребенка за жестокое воспитание. У маленькой Эмилии после падения — травма головы. Ее мать уже давно была под присмотром социальных служб. Каковы шансы, что дочь ей вернут — узнавала корреспондентка "Сегодня" Ирина Антонюк.

Видео из соцсетей

Маленькую Эмилию забрали из семьи после одного видео. Мать идет через дорогу наугад, ссорится с водителями, вместо того, чтобы смотреть под ноги. И вдруг оступается и выпускает малышку из рук – девочка падает на землю лицом вверх.

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О семье

Живет семья в небольшом частном доме во дворе на несколько семей. Соседи рассказывают, что маму зовут Яна. У нее двое взрослых детей — 15-ти и 17-ти лет от предыдущего брака. И маленькая дочь, которой чуть больше года от теперешнего мужа. Живут все вместе. Родители часто выпивают и ссорятся.

"Вот сколько лет мы знакомы были. Я не говорю, что это постоянное состояние, но как бы часто. Часто для девушки, а тем более у которой такой маленький ребенок", — говорит соседка горе-матери Екатерина.

Именно из-за ссор и пьянства год назад семья попала в поле зрения социальных служб. За ними присматривали — привозили еду, строительные материалы для ремонта детской комнаты, и даже помогли оформить документы старшему ребенку. Но напрасно. Семья живет в плохих условиях — без отопления, в захламленном доме с пустыми бутылками на полу.

Ужасные условия

"После того, как полицейские и работники социальных служб наведались в дом, они выяснили, что дети находятся в антисанитарных условиях, по кровати бегают тараканы. Были найдены пустые бутылки от слабоалкогольных и алкогольных напитков", — рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Шанс исправиться семья потеряла, уверены чиновники. Будут обращаться в суд, чтобы ребенка отобрать.

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"Не может ребеночек меньше годового возраста находится в таких ужасных условиях. И по нашим данным, когда этот случай произошел, есть информация, что мать уже долгое время пьет", — отметил начальник Харьковского управления службы по делам детей Александр Малько.

Ребенок получил травмы

Сама мать комментировать ничего не захотела. После падения у маленькой Эмилии травма головы и синяки, говорят в прокуратуре. Но чувствует себя нормально и пока находится в больнице. Отец старших детей уже заявил, что планирует забрать их к себе.

Не первая горе-мать в Украине

Пьяные матери, избиения детей, к сожалению, в Украине совсем не редкость. Таких фактов фиксируют по несколько штук каждую неделю.

В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою трехлетнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.

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В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.

Таких случаев десятки.

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