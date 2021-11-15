В Харькове пьяный коп устроил три ДТП: накажут ли его (видео)

В результате полицейского достали из разбитой машины, доставили в больницу, но оттуда мужчина скрылся

В Харькове полицейский за рулем внедорожника устроил несколько ДТП. Одну за другой таранил машины. Потерял управление, перевернулся и только тогда остановился. За руль сел будто под хмельком.

В результате его достали из разбитой машины, доставили в больницу, но оттуда он скрылся. Корреспонденты "Сегодня" выясняли, кто он, какое бедствие натворил и накажут ли его.

Реклама

Детали резонансного ДТП

Эти кадры запечатлела очевидица сразу после аварии. Вместе с пьяным водителем в больницу забрали его пассажирку и водителя Chevrolet. Именно в него врезался лихач.

Женщину осмотрели и отпустили, а вот мужчина, совершивший аварию, от госпитализации отказался и скрылся из больницы. Под наблюдением медиков остался только водитель Chevrolet – он в отделении нейрохирургии.

"У всех черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и повреждения внутренних органов. Все были в сознании и тяжелых или крайне тяжелых, не было", – рассказал Виктор Забашта, директор Харьковского Центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Водитель Chevrolet соблюдал правила – говорят следователи, а вот пьяный коп – несся.

Реклама

На этом месте беглец остановился, потому что произошла третья последняя авария. Водитель Mitsubishi снес автомобиль, который ехал по дороге, и перевернулся.

Следователи подтверждают – за рулем Mitsubishi был полицейский. Подрезал один автомобиль, нажал на тормоза и пытался скрыться.

"Сначала он въехал в заднюю часть автомобиля LADA, начал убегать и уже на скорости задел еще два автомобиля – Chevrolet и Hyundai. Его автомобиль перевернулся", – рассказал пресс-секретарь управления ДБР в Полтаве Александр Белка.

Что известно о виновнике ДТП?

Ему 26 лет. В правоохранительных органах с 2017 года. На фото с места ДТП начальник Ахтырского отделения полиции в Сумской области узнал своего подчиненного.

Реклама

"Сначала он работал в нашем отделе полиции, а затем перевелся в отдел превентивной деятельности Писаревки, потому что он оттуда сам. По работе за ним замечаний не было", – сообщил начальник Охтырского отделения Нацполиции в Сумской области Руслан Кладько.

Как удалось узнать "Сегодня", правоохранитель планировал переводиться в Харьков на службу по личным причинам.

"Таким не место в полиции. Если он нетрезв и совершил ДТП. Я думаю, что он будет уволен", – отметил Руслан Кладько.

Пока водителя не задержали, в прокуратуре объясняют – ждут выводы судмедэкспертов о состоянии потерпевшего.

"После того, как мы получим эти результаты, мы сможем квалифицировать действия водителя по статье Уголовного кодекса Украины", – рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

За такое вождение он может попасть за решетку максимум на 3 года.

Ранее мы писали: