В Киеве полицейские "охотились" на нарушителей правил карантина (видео)

За время рейда правоохранители таки нашли нарушителей, однако не новых, а устаревших карантинных правил

Сертификат о хотя бы одной прививке, отрицательный тест, или справка о выздоровлении. Без этих документов теперь ни в кино не сходить, ни на шопинг, да и в общественном транспорте не проедешься, поскольку грозят немалые штрафы. Таковы новые, более суровые реалии желтой карантинной зоны в Украине. Соблюдаются ли ограничения в столице? В один из развлекательных центров вместе с патрульными отправился корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Проверка сертификатов

Пасмурное утро среды, 8 декабря. В ТРЦ на столичной кольцевой совсем малолюдно. Одиночные посетители отходят в сторону, увидев полицейских. Патрульные следят за новыми, более жесткими карантинными ограничениями.

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Хочешь в кинотеатр или, к примеру, магазин одежды — даже в желтой зоне ковидный документ теперь обязателен. Или справка о выздоровлении, или сертификат о прививках — хотя бы одно.

Пока проверяют сертификаты у персонала, подруги Марта и Ольга ничего не боятся, потому что вакцинированы.

"Если у нас на государственном уровне это принято, так давайте придерживаться", — говорит посетительница кафе Марта.

Пока без нарушителей

Нарушителей не находят ни на фудкортах возле кинотеатра, ни в бутике парфюмерии, ни в магазине одежды. Продавщица недавно выздоровела и имеет справку. Да вот прививаться, говорит, пока не планирует.

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Да все как один божатся: у посетителей COVID-сертификаты проверяют пристально. Если не на входе, то обязательно на кассе.

"Были те, что без вакцины, мы их не пускали. А если даже проникли, мы их просили покинуть магазин", — рассказала администраторша магазина парфюмерии Дарья Голенок.

Впрочем, должны не просто посмотреть, но и просканировать с помощью "Дії", отмечают правоохранители. А вдруг подделка?

Нарушителей таки обнаружили!

За два часа проверок нарушения все-таки выявляют. Правда, не обновленных требований к вакцинации, а старых, похоже, забытых карантинных правил. В магазине отсутствует разметка и отсутствуют записи температуры за день. Теперь суд должен решить, штрафовать ли магазин. От 17 до 34 тысяч гривен.

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Будет ли локдаун на Новый год?

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

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