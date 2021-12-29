В Киеве работники ритуального бюро отказались отдавать женщине тело отца (видео)

Женщина оплатила за все услуги агентства 21 тысячу гривен

Требовали деньги за покойника. Ужас с погребением. Дочери не отдавали тело отца. Киевлянка Александра рассказала нашей корреспондентке Виктории Шестаковой, как бюро ритуальных услуг заставило понервничать всю семью.

Шокирующее сообщение

Александра получила на телефон сообщение: "Я возвращаю покойника в морг". Его прислала работница ритуального бюро, когда уже несколько часов на кладбище с родственниками женщина ждала захоронения отца.

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Александра рассказывает, бюро ритуальных услуг в одном из столичных районов посоветовали санитары, прибывшие на вызов, когда умер ее отец. В самой компании пообещали организовать похороны, так сказать "под ключ".

"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. В результате за транспорт мы платили наличными лично водителю. Мы платили наличными копателям, что также было сказано, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько средств еще хотели накрутить, чтобы отдать его тело", — жалуется потерпевшая Александра.

Правоохранители решили вопрос

Когда с мужем поняли, что могли натолкнуться на мошенников — позвонили в полицию. После вмешательства правоохранителей — тело таки доставили на кладбище. А вот свидетельства о смерти родные не получили до сих пор — даже через неделю после захоронения. Связаться с работницей и потом не удалось. Но в самом бюро теперь все отрицают.

"Так она и не работала у нас. Дело в том, что за все договоренности ничего не могу ответить, Я не знаю", — говорят в бюро.

Схема похоронных агентств

Общественный деятель Анатолий Остапенко предполагает, бюро может сотрудничать с несколькими погребальными агентами одновременно и не устраивать этих людей на работу официально.

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"Это бюро — это студия, как агентство недвижимости. А роль риелторов выполняют похоронные агенты", — отметил руководитель общественной организации "АФЕРА.Стоп" Анатолий Остапенко.

Совет юриста

Чтобы не наткнуться на мошенников юристы советуют проверять документы о подтверждении деятельности самого работника и компании, которая предоставляет услуги. Кроме того, за любую уплату вам должны предоставить чек. В случае же Александры, по словам адвоката, могут открыть сразу два уголовных производства.

"Я считаю, это уголовное производство, а то и два — и мошенничество и присвоение чужих документов, должен расследовать не местный райотдел, а желательно, чтобы данное дело, оба дела направили в главное следственное управление МВД Украины и Киева", — говорит юрист Иван Либерман.

В настоящее время потерпевшая обратилась в районный отдел полиции.

Наказания за мошенничество

Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) — наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от двухсот до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, — наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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