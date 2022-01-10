Ранее от детей отказались родные родители, а после — названы

В два года Ян был похож на 8-месячного младенца, а от Максима родители отказались дважды. Сначала родные, потом названные. Страшно было даже представить дальнейшую судьбу сирот. Но, к счастью, мальчиков забрала семья, которая уже имела на попечении детей. Именно их любовь и опыт спасли малышей.

Дети в семье Ткачевых

Максим и Ян — сверстники. Малышам почти три года. Энергичные мальчики держат в тонусе всю большую семью Ткачевых. На попечении здесь шестеро детей. Чтобы свести мальчишек на ноги, названные родители приложили немало усилий.

Реклама

"Когда мы поехали на третье свидание, нам попытались показать, что ребенок ходит. В результате он упал лицом в асфальт. Я его выбрала по фотографиям сердцем и мне было все равно, какой у него диагноз. Я, единственное, просила дать мне его побыстрее. Мне его кормить надо!", — рассказывает опекунша Наталья Ткачева.

Первые недели малыш засыпал с ложкой и тарелкой в руках. В два годика Ян имел вес и рост восьмимесячного младенца.

Далее по теме В Кривом Роге дети нашли семью благодаря Всеукраинскому порталу по усыновлению (видео)

"Вот у нас сидит кукла, и мы на нее мерили вещи для того, чтобы купить их ему. И первую неделю мы ходили в садик в одежде из кукол, потому что на него все большое. Мы ждали, чтобы нам под заказ привезли вещи", — говорит Наталья.

От Максима отказывались

От Максима ранее отказалась другая названная мать. Ее напугало истерическое поведение мальчика и то, что он не мог жевать еды. Наталья, которая, кстати, вырастила пятерых родных детей, знает, что каждый случай — особенный.

"Когда я созвонилась с врачами и со всеми специалистами, все сказали, что это эффект брошенного ребенка, и он пройдет. Через две недели мы уже нормально жевали, а сейчас только ложку подавай", — рассказывает опекунша.

Фонд Рината Ахметова

Семья — активные участники программы "Ринат Ахметов — детям. Сиротству — нет!". Ведь первого подопечного ребенка нашли именно на Всеукраинском портале усыновление. Благодаря этому сайту более десяти тысяч сирот оказались дома.

Реклама

"Там прописаны телефоны. Юристы, поддержка — куда можно позвонить, проконсультироваться и хотя бы понимать, с чего нужно начинать. Потому что начало — это самое трудное", — говорит опекунша.

Дети из таких семей радуются новогодним поздравлениям во время акции "Ринат Ахметов — детям". Традиции добра более двух десятилетий. Только за последние 14 лет подарки получило около миллиона детей.

Наталья уверена — сил хватит и на внуков. Потому что большой дом Ткачевых не любит тишины.

"Они мне свезут всех внуков, я буду нянчиться, и при этом детский смех он так же в доме и останется", — говорит Наталья Ткачева.

Читайте также