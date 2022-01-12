В Одессе в школе, где девочка сломала руку, не верят в травму — подробности (видео)

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы

Шестиклассница в Одесской области сломала руку на уроке физкультуры. В слезах девочка просила помощи, а ей дали мороженую рыбу. Перелом двух костей Лиза испытала, когда прыгала через спортивный снаряд. Такова была задача. Учительница от журналистов убегает. И вообще в школе не верят, что девушка сломала руку. Корреспондентка "Сегодня" Дарья Сидоровская выясняла, как все произошло.

Как все случилось?

Это был третий урок. В спортзале одновременно занимались учащиеся 6 и 7 классов, всего их было восемь. Учительница дала задание – трижды перепрыгнуть через спортивный снаряд. Лиза выполнила упражнение дважды, а во время последней попытки почувствовала мучительную боль.

Реклама

Учительница не объяснила, как правильно выполнять упражнение, — рассказывает девочка. И добавляет: она смотрела не на учеников в спортзале, а в свой телефон.

"Нам говорили, если мы не сможем пригнуть, то можем просто на него сесть. Я пригнула и рука перекрутилась", — рассказывает школьница Елизавета Дунская.

Как отреагировала учительница?

Лиза пожаловалась учительнице, что очень болит рука. Но та не отреагировала. Тогда девочка попросилась выйти из спортзала.

"Она начала плакать, вышла из класса, на что учительница улыбалась и говорила: "Иди". Впоследствии она прикладывала рыбу мороженую на руку и сказала не плачь, все будет хорошо. Она просилась домой", — говорит мать школьницы Елена Дунская.

Мороженую рыбу принесли школьницы из столовой. Мать говорит: медсестры нет, так что медицинского осмотра никто не проводил. Ребенок сначала терпел боль, но в конце концов отпросился домой. Женщина возмущена, ей даже не сообщили о травме.

Реклама

У ребенка — перелом

Через день рука опухла. После рентгена обнаружили перелом двух костей. Школьнице наложили гипс. Тогда Елена не сдержалась — пошла в школу. Учительница физкультуры бегает от камер по классам и отказывается что-либо комментировать без руководства.

Что говорит директор школы?

Спрашиваем у директора — почему ребенку не оказали помощи? Почему не сообщили родителям? Ответ шокирует: директор не верит, что у ученицы с гипсом действительно перелом. Более того, говорит, что ребенок после перелома через несколько дней был на концерте.

Учительнице физкультуры и директору школы уже объявили выговоры. В школе работает полиция: опрашивают свидетелей. Правоохранители открыли производство о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Реклама

Проблема буллинга в Украине

В соответствии с исследование ЮНИСЕФ:

67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;

24% детей стали жертвами буллинга;

48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;

44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;

большинство детей булят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие ребята.

Раньше мы писали: