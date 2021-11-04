В Польше испытывают украинскую вакцину против COVID-19

Препарат испытывают на животных в одной из лабораторий Гданьска

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19. Испытывают на мышах в одной из лабораторий Гданьска. О разработке именно отечественного препарата и президент Украины, и чиновники говорили еще в прошлом году. Но исследования до сих пор продолжаются. Ученые хотят разработать еще спрей и таблетки от коронавируса. Но не хватает денег. Так когда же отечественные лекарства могут появиться в наших аптеках и будет ли покупать их мир — знает корреспондентка "Сегодня" Оксана Зинковская.

С начала пандемии ученые всей планеты ищут защиту именно от шипообразного протеина коронавируса. Он помогает недугу проникнуть в клетку и инфицировать ее. Украинским ученым удалось генетически соединить частицу шпичака с безопасным токсином.

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"Наша вакцина не содержит генетической информации самого возбудителя. И поэтому она отличается коренным образом от тех вакцин, которые используются сегодня", — рассказал заведующий лабораторией иммунобиологии Института биохимии им. А. В. Палладина Денис Колыбо.

Вот эта спираль и должна заставить организм защищаться от коронавируса. На ее создание потратили полтора года и 7 миллионов грантовых денег, которые выделило государство.

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"Мы сейчас имеем уже прототип вакцины полностью готов", — говорит заведующий лабораторией иммунобиологии Института биохимии им. А. В. Палладина Денис Колыбо.

Но прототип еще должны проверить на лабораторных животных — генно-модифицированных мышах, которых будут заражать вирусом и вакцинировать. По самым скромным расчетам, это будет стоить более 4 с половиной миллионов гривен. В института таких денег нет. Если найдут и все пройдет успешно, потом еще три фазы клинических испытаний на людях. А это уже — миллионы долларов.

Параллельно во Львове за государственные деньги группа ученых завершает еще один прототип украинской вакцины. Она тоже белковая, но основной компонент выращивают в дрожжах.

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"Моей задачей было создать штаммы, которые могли бы продуцировать этот вирусный белок. Потому что естественно это невозможно у дрожжей. Дальше мы его уже очищаем, концентрируем и можем использовать для мышей", — рассказала младшая научная сотрудница Института биологии клетки Роксолана Василишин.

И это тоже украинское ноу-хау. Сейчас препарат испытывают в Польше на обычных мышах. Потом должны на генно-модифицированных. Впрочем, более перспективной исследователи считают пероральную вакцину, которая тоже в разработке. Препарат не имеет аналогов в мире, выращен на дрожжах и значительно дешевле. Пока исследования продолжаются на энтузиазме ученых.

"Цель — сделать пероральную вакцину, которая может использоваться или как таблетка, или как микстура, или как спрей", — отметил директор института биологии клетки Андрей Сибирный.

Все препараты на разных стадиях исследований. Но ни один не дошел до тестирования на приматах и людях. Но украинское изобретение не пойдет в ящик, а может стать основой для вакцин или лекарств против других болезней.

"Сейчас мы разрабатываем подходы с тем, чтобы как делать украинские вакцины на будущее. То ли от коронавируса, то ли, что крайне важно, от вариантов коронавируса", — говорит директор Института биохимии им. А. В. Палладина Сергей Комиссаренко.

Пользу от украинской вакцины видят и в Минздраве. Собственный препарат может стать вспомогательным, если вдруг прекратится поставка зарубежных вакцин. По предварительным оценкам, та или иная украинская вакцина может появиться на рынке за год или два.

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ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech. Это уже восьмой препарат, который был одобрен для вакцинации от COVID-19.

Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. Ученые утверждают, что препарат подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения.

Единственное противопоказание — вакцину нельзя применять беременным.

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