В Ровенской области 13-летняя девочка родила сына отчиму — подробности ужасной истории

Мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю

История, которая не укладывается в голове. 13-летняя девушка боялась рассказать матери, что ее насилует отчим, пока в конце концов не забеременела от него. Но и это скрывала вплоть до 7 месяца, пока беременность не заметили учителя. По подозрению следователи задержали отчима. Как его наказали и как сейчас живет "жертва" — детали резонансной истории выяснял корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Детали случая

Юлии — 38 лет. Она воспитывает десятерых детей. Девятерых родила сама, а десятого — ей родила тринадцатилетняя дочь. Причем от сожителя самой Юлии. Женщина — официальная опекунша Дмитрия, ребенка, который появился на свет после изнасилования. 43-летний Василий обидел несовершеннолетнюю. Ему присудили 10 лет тюрьмы. Мама девочки говорит, что удовлетворена таким приговором.

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Отчим отрицал близость

Интимную связь Василий сперва отрицал. Но признался, когда ДНК-экспертиза выявила — несовершеннолетняя родила именно от него.

"Было доказано два эпизода сексуального насилия, которое осуществлялось над ребенком. В дальнейшем ребенок родила мальчика, который является же сыном отчима", — рассказала руководитель отдела защиты интересов детей прокуратуры Ровенской области Елена Ткачук.

Мог насиловать, когда пьян

Соседи предполагают, Василий обижал падчерицу навеселе.

"Только при пьянке это могло быть. Он нормальный человек, но как выпьет, так знаете, пьянка есть пьянка", — говорит сосед Андрей Шелест.

От ребенка не отказалась

От сына девочка не отказалась. Ухаживает за ним после уроков, до вечера за няню — бабушка. После рождения сына София не бросила специальной школы. Учится в 9 классе и регулярно посещает занятия, говорят педагоги.

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Как относятся к девочке в школе

София учится в классе для детей с нарушениями речи. В следующем году заканчивает школу. Педагоги рассказали, рождение ребенка не повлияло на успеваемость. Да и одноклассники ее поддерживают.

"Ее другие дети поддерживают, никогда никаких насмешек не было. Дети относятся к ней очень и очень положительно", — говорит директор Мизоцкой специальной школы Юлия Горчак.

Приговор еще не вступил в законную силу. Отчим сейчас в СИЗО, но еще может подать апелляцию.

Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

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