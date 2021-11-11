В Тернопольской области отказались отпевать умершую женщину из-за долгов перед церковью

Женщина периодически не делала взносы, которые шли на реставрацию храма

Не впустили в храм, потому что задолжала церкви за ремонт — неслыханный случай в Тернопольской области. Умершую Елену отпели дома — против обычая — потому что семья несколько лет не платила церкви так называемый "налог на храм". Что это за чудеса и как в селе Решновка хоронят тех, кто не имеет денег на реставрацию церкви — узнавала корреспондентка "Сегодня" Валерия Забирко.

Уплата долгов — условие отпевания

У Людмилы умерла мама. Женщина принялась организовать похороны. Но когда обратилась к церковному старосте, ей сказали — в соборе отпоют. Только надо оплатить долги. С 2015 года семья из-за болезни дочери не платила так называемого "налога на храм".

Реклама

"Я говорю, что за ремонт дала 500 гривен и больше не имею с чего дать. Нет, надо платить за все годы, что не платила за ремонты. С тех пор как в церкви идет ремонт надо платить по 100 гривен с человека ежемесячно, кто приписан в доме", — рассказала дочь умершей Людмила Адамович.

Нехватка средств

Все деньги в семье Людмилы идут на борьбу с онкоболезней ее дочери. Большая семья живет с вырученного за урожай с огорода и молоко двух коров. Средств и так не хватает, но староста был неумолим. Дверей храма не открыл.

"На водочку, на все имеют: на трактор, на это имеют, а для церкви святой не имеют. Пожалели. Как так можно?", — говорит староста Преображенского собора Иван Вуйный.

Что говорят священник и староста?

Умершая бабушка Елена при жизни была очень набожна. Часто ходила в храм. И отпели ее против обычая — дома без хоругвей и церковного креста. Священник к журналистам "Сегодня" не вышел. По телефону сообщил — свой долг как духовник выполнил.

"Что зависело от меня — я выполнил все абсолютно до последней йоты, что надо было. На который час они хотели — на тот я и приехал. Когда хотели панихиду — тогда я и отслужил", — отметил настоятель Преображенского собора Николай Кучер.

Говорит — против церковного старосты не пойдет. Да и сам староста полнит, что это не его решение.

Реклама

"Это не я придумал. Сказала община — кто не дает, то батюшка отпел и на кладбище. Вот это вся моя вина, что я послушал общину", — рассказал староста Преображенского собора Иван Вуйний.

Прихожане — на стороне старосты

Прихожане защищают церковного старосту.

"Прихожанка, которая умерла, имела пенсию более 2 тысяч, имела пай, она и ходила в церковь. Но дети, которые с ней живут, не дали ей по 100 гривен", — говорит прихожанин Преображенского собора села Решновка Владимир Караван.

По словам старосты, на восстановление 300-летнего Преображенского собора в Решнивке уже потратили свыше двух миллионов гривен. Все взносы крестьян. Ремонт еще продолжается. Людмила после скандала с похоронами решила таки заказать службу за упокой матери. Да только не в деревне, а в городе.

Странное захоронение

В селе Домашлин Черниговской области одинокого мужчину похоронили без гроба. Его просто бросили в яму и закопали. Местные жители пожаловались на старосту села, которая занималась захоронением умершего.

Реклама

По словам старосты села Аллы Ивановны, умерший был нелюдимый, с соседями не дружил и не общался. Сама она была в его доме шесть лет назад, когда работники социальной защиты приезжали разбираться с жалобой, которую он написал.

Она отметила, что о смерти мужчины узнали работники выездного почтового отделения, которые привозили ему корреспонденцию и пенсию, но он не вышел к ним ни 19, ни 21 октября.

Остатки тела умершего, от которого шла вонь, соседи отказывались помочь выносить. Кроме того, люди начали предполагать, что у покойника мог быть коронавирус, и поэтому его тело якобы заразно.

На тот момент, когда хоронили мужчину, не думали о гробе, поскольку все остерегались коронавируса, и думали только о том, как побыстрее похоронить.

Читайте также