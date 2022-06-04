В Украине увеличилось число детей, пострадавших от российской агрессии

Больше всего пострадало детей в Донецкой области

От рук оккупантов погибло более 726 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного вторжения России в Украину пострадали 726 украинских детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

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"Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Всего с начала российской агрессии от рук официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Выросло количество раненых – 465", – говорится в сообщении.

Эти данные пока не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей

в Донецкой области – 187,

Киевской – 116,

Харьковской – 112,

Черниговской – 68,

Луганской – 52,

Херсонской – 52,

Николаевской – 47,

Запорожской – 29,

Сумской – 17,

в г. Киеве – 16,

Житомирской – 15.

В частности, 2 июня российские военные обстреляли из артиллерии с.Марянское Криворожского района Днепропетровской области. Была ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

Из-за обстрелов городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.