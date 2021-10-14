В украинских селах процветает перспективный бизнес. Как хорошо зарабатывать?

В селе на Волыни, выращивают и продают клубнику, а в соседнем поселке – семена тыквы

В Украине процветает сельский бизнес, который позволяет украинцам не ездить на заработки и жить с достатком. На Волыни два села лихо взялись за прибыльное дело – выращивают тыквы, клубнику и капусту.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Тыквенная столица

Cело Хворостов называют тыквенной столицей запада Украины. все потому, что здесь в каждом дворе выращивают тыквы, которые по местному называют дыньки.

Оранжево-зеленые поля опоясывают село со всех сторон, а свои тыквенные бизнесмены – в Хворостове в каждом дворе. Тыквы здесь выращивают уже более 10 лет. Начинали с небольших площадей. А теперь сажают много. Здешняя ниша – продавать не мякоть, а именно семена. Их собирают, а затем сушат сначала на улице, а затем – в печи.

"Надо шевелить вот так чтобы просохли высохло и в мешки. Приезжают закупщики и продаем", – рассказывает жительница Хворостова Валентина Радчук.

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Дороже семяна стоит зимой. В прошлом году в январе цена и ста гривен за кило достигала, в этом году – пока значительно ниже. Продают по 60-70 за килограмм.

Клубнично-капустный бизнес

А в 100 километрах от Хворостова – Хорохорин, где уже 15 лет изобилует клубнично-капустный бизнес. Летом, когда сезон ягод – село превращается в муравейник.

"До ста тонн клубники в день продаем. Люди услышали об этом селе что здесь можно заработать какую-то копеечку, приезжают сюда семьями, даже из Закарпатья приезжают", – говорит староста Хорохорина Анатолий Мельничук.

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И осенью клубничные бизнесмены имеют работу. Вот Александр готовит трактор – обрабатывать междурядья. Переехал в село с Тернопольщины к жене, с которой познакомился 9 лет назад на клубнике в Польше.

"Мы так помаленьку потихоньку как-то так с гектара доросли до четырех. Кто хочет работать тот работает и имеет потихоньку и трактора купили и двор сделали", – рассказал житель Хорохорина Александр Крук.

За несколько дней в селе начинается сезон пекинской капусты.

"Два месяца ждем, пока вырастет и все, вырезаем", – говорит житель Хорохорина Владислав Савка.

Еще в начале двухтысячных Хорохорин славился своими пьяницами и разбойниками, а половина людей была на заработках. Сейчас же население деревни больше, а трезвость теперь здесь норма.

"Ездит может человек 5 из деревни и все, больше никто не ездит, все здесь работают, некогда пить за работой", – говорит местный житель.

В Хорохорине хотят дальше развивать сельский бизнес – планируют производить топливные пеллеты из кустарников, которые выросли вокруг клубнично-тыквенных полей.

Как мы писали ранее, работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

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