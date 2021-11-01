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Виноваты компьютерные игры? В Сумах мужчина до смерти забил собственную мать

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 22:57
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Покойной матери 29-летнего мужчины не раз перепадало за то, что он проигрывал в компьютерных играх

В Сумах сын забил до смерти родную мать. Бил кулаками и ногами. Когда же очнулся — вызвал скорую. Впрочем, было уже поздно. Накануне мать с сыном поссорились, рассказали соседи. Чего не поделили – узнавала корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик.

На полу — пятна крови, в комнате все перевернуто. О том, что произошло с их 67-летней соседкой, нам рассказывают местные. Говорят, той ночью не спалось всему дому. Из-за тонких стен из квартиры на третьем этаже доносились крики и были слышны удары.

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Соседи три раза вызывали полицию. Первые два раза правоохранителям никто не открыл двери. На третий — вызов поступил уже от хозяина дома. Признался, что избил родную мать, до обморока.

"Поняв, что натворил, вызвал скорую. Однако спасти ее врачам не удалось. Злоумышленник задержан, сообщено о подозрении", — рассказала инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области.

Иван – так зовут злоумышленника – в свои 29 лет нигде не работал, рассказали соседи. Мать его вырастила сама. С ней и жил. Соседи говорят, что мать всегда очень хорошо относилась к сыну.

Убитая — пенсионерка Неля. Вкалывала на трех работах, чтобы прокормить себя и сына. В молодости была пианисткой. А сын был лудоманом: увлекся азартными компьютерными играми.

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"Как она говорила, он играл в компьютерные игры. Когда у него что-то не получалось, он несколько раз компьютер выбрасывал из окна", — рассказывают соседи.

Нередко перепадало и матери. Особенно, когда проигрывал. Соседи поговаривают, что мужчина еще и употреблял наркотики.

"Мы соседи собирали подписи на принудительное лечение. Буквально месяц назад начали лечить его. Две-три надели он полечился и вышел", — говорит соседка погибшей Инна.

Теперь же от наркозависимости будет лечиться принудительно. За убийство матери ему грозит до 15 лет за решеткой.

Похожее убийство под Киевом

В Ирпене 46-летний местный житель избил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги. Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

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Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене 24 октября утром тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи. В доме не было вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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