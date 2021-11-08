Во Львовской области ребенок заживо сгорел в палатке. Подробности трагедии

Мать ребенка оставила его в палатке с самодельной печкой

Во Львовской области годовалыймальчик сгорел в палатке, что обогревали самодельной печкой. В опасности маленького Сережу оставила родная мать. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой. Посадят ли в тюрьму многодетную женщину, которая к тому же должна вот-вот родить — знает корреспондентка "Сегодня" Александра Стасышын.

Жители ромского поселения, что рядом со свалкой, до сих пор не могут оправиться от трагедии. Говорят, 23-летняя Елена с годовалым сыном Сережей, как и все здесь, приехала из Закарпатья. Жили в самодельной палатке. Зарабатывали, собирая металл и прочий хлам. Женщина была сиротой, о сыне заботилась.

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"Ребенок маленький, конечно, что ужас. Не знаю, сколько там у нее детей. Кормила как могла. Эта мама не виновата ни в чем, так случилось и все", — говорит жительница поселения Одарка Сурмай.

В тот день 23-три летняя Елена оставила сына в палатке спать, а сама как-то пошла по воду, минут на 15. Когда вернулась — увидела пепелище. Постояльцы вызвали полицию и пожарных. Но спасать уже было некого.

"Там еще был огонь, пришлось вызвать пожарную автоцистерну, чтобы потушить на месте и забрать оттуда тело. Буржуйка из 200-литровой бочки, обрезанная половина, поставлена на землю", — рассказал заместитель начальника 16 ГПСЧ Главного управления ГСЧС во Львовской области Андрей Шалаковский.

Это не первый пожар на местной свалке. В прошлом году в огне на этом месте погиб 33-летний мужчина. Сегодня в бараках пусто. На месте пожарища стоит крест.

Ромы на свалке живут около семи лет — от весны до осени. Зимуют дома, на Закарпатье. В мэрии уверяют, что там были дети — не знали.

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"Не было известно, что на территории свалки проживает мать с малолетним ребенком в таких условиях, соответственно никакой работы не было проведено. Очень жаль, что никто не сообщил и только нам стало известно по факту, который произошел с ребенком", — отметила начальница службы по делам детей Жидачевского городского совета Леся Маркевич.

В суд Елену отвели под стражей. Расстроенная и раздраженная общаться с журналистами не захотела. То, что происходило на суде, она почти не понимала. Держалась за живот, потому что на 8 месяце беременности. А с бабушкой на Закарпатье еще трое сыновей — 7, 4 и 2 лет. Сторона обвинения настаивала на аресте.

"Ненадлежащий уход матери за ребенком, ненадлежащие условия проживания, хотя как она сообщила, является одинокой матерью, состоит на учете у органов социальной опеки, получает помощь от государства, однако несмотря на это — проживает в палатке и не достойных для содержания детей условиях", — рассказал следователь Стрыйского районного управления полиции Андрей Гладий.

После двух часов суд отпустил Елену под домашний арест к детям в Сваляву. С электронным браслетом. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит до 5 лет за решеткой. В мэрии тем временем обещают, что в ближайшие дни пойдут в поселение с проверкой.

Похожая трагедия в Закарпатской области

В селе Плоский Поток Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. Причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Из-за чего загорелся дом окончательно станет известно после проведения экспертиз. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

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