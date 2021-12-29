Водитель трамвая, сбившего насмерть пешехода в Днепре, был трезв — новые подробности трагедии (видео)

Женщина скончалась на месте инцидента

Трагедия в Днепре: там трамвай на повороте сошел с пути и сбил людей, которые стояли на светофоре. Одна из женщин погибла. Корреспондент "Сегодня" Антон Мачула выяснил, почему произошло бедствие.

Страшная смерть

Светофор, в который врезался трамвай, уже убрали. Но весь город до сих пор гудит о страшной смерти прохожей. Трагедия произошла под вечер. Момент попал на камеры наблюдения. Трамвай, как раз выезжавший на перекресток, вдруг сошел с рельсов. Вагон вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Одну из женщин многотонный вагон прижал к столбу. Ее смерть была ужасной.

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"Водитель трамвая допустил съезд его с рельсов, в результате чего состоялся наезд на пешехода — женщину, местную жительницу 1969 года рождения. В результате чего она получила телесные повреждения и скончалась. По предварительной информации водитель был трезв", — говорит пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Что говорит перевозчик?

Водителю после трагедии дали выходные. Коллеги говорят: у него стресс, он просто не может работать в таком состоянии. Одна из причин страшного ДТП — погода. Весь день в Днепре снежило и рельсы могли заледенеть. Однако, коммунальщики уверяют: этот участок они убирали и посыпали солью. Что случилось с трамваем? Почему он тогда сошел с рельсов? Это объясняют перевозчики.

"При прохождении стрелки трамвай пошел в разрез. То есть, передняя часть поехала направо, а задняя — налево. В результате чего была травмирована женщина, которая погибла. Водитель трамвая четко объяснил, как он проходил стрелку, как он ехал, то есть, водитель трамвая действовал по инструкции. За час до этой трагедии служба путей проводила очистку трамвайных путей этой стрелки. Был почищен снег, стрелка посыпана солью, обработана. Она была в хорошем состоянии", — рассказал заместитель директора коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

В депо говорят, что ищут контакты родственников погибшей и хотят помочь с погребением.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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