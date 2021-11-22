Водометы и задержания: в Европе протестуют тысячи антивакцинаторов

Невакцинированные люди выражают свое недовольство из-за ограничений, которые ввели в результате COVID-19

В законопослушной и умеренной Европе тем временем неистовствуют антивакцинаторы. Их протесты в эти выходные охватили ряд стран. Самые крупные прошли в Бельгии, Австрии, Италии и Нидерландах. Водометы, петарды, десятки задержанных, и даже раненые. И все это при том, что фиксируют уже четвертую волну пандемии среди непривитых европейцев.

Нидерланды

Сразу семь городов в Нидерландах охватили протесты антивакцинаторов. Самые крупные — в Амстердаме, Роттердаме и Гааге. Мирная акция быстро превратилась в уличные беспорядки. Протестующие крушили витрины магазинов, жгли полицейские машины. Правоохранители ответили водометами и резиновыми пулями. Ранены семь и задержаны полсотни участников акции. Травмированы и пять копов. Протестовали нидерландцы против частичного локдауна, когда рестораны, бары и магазины будут закрываться на несколько часов раньше. Такие ограничения ввели на три недели, потому что именно невакцинированные отныне значительно больше болеют ковидом.

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Бельгия

Возмущенные новыми антиковидными правилами тысячи бельгийцев вышли на уличные протесты. Полиция разгоняет толпу слезоточивым газом и водометами. Протестующие в ответ швыряют в копов камни и петарды. С сегодняшнего дня в Бельгии действуют новые карантинные ограничения. В бар или ресторан пускают только с сертификатом о вакцинации. А офисы снова отправляют работников на дистанционку. В стране — всплеск заболеваемости ковидом. Реанимации переполнены именно непривитыми, отчитываются врачи. Но антивакцинаторов это не пугает.

"Ковид — это не болезнь, он как грипп. Мы напуганы прививкой, ведь не знаем, что это такое", — говорит один из протестующих.

Австрия

Тысячи людей и на улицах Вены. Они против локдауна, который действует с сегодняшнего дня, и обязательной иммунизации, что начнется с февраля следующего года. Во время беспорядков задержали 10 человек.

Италия

Антивакцинаторы вышли и в Риме. Недовольны так называемыми зелеными паспортами, без которых непривитых итальянцев не будут пускать в общественный транспорт и на работу.

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Статистика COVID-19 в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 2501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболели – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598.

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