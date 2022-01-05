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Война между соседями? Под Киевом неизвестные сожгли автомобили во дворе дома (видео)

Всеволод Прокофьев Всеволод Прокофьев корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 января, 08:21
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Сейчас инцидент расследуют правоохранители

Пять автомобилей сгорели дотла во время пожара под Киевом. Пламя охватило целый двор и чуть не перекинулось на жилой дом. Жители говорят, слышали даже взрывы. Машины подожгли. Это уже установили за камерами наблюдения. Так кто и зачем это сделал — выяснял корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Масштабный пожар

Зарево на весь двор. Пламя такое сильное, что достигает второго этажа новостройки. Это горят припаркованные под домом машины. Из-за огня владельцы не могут добраться до автомобилей.

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Страшный пожар переполошил весь дом около двух ночи. Побитые стекла на первом этаже и расплавленные двери подъезда. Весь двор черный от копоти. Огонь охватил 5 машин. Три из них уничтожил дотла. Их останки до сих пор под домом.

Автомобиль Александра сгорел дотла. Транспортное средство хоть и бывшее в употреблении, да жаль. За старенький мерседес для семьи когда-то отдал 15 тысяч долларов.

"Только на металлолом и все. Поджог, это понятно уже, потому что есть видео", — говорит владелец сгоревшей машины Александр Хренов.

Камеры наблюдения все зафиксировали

Записи с камер наблюдения изъяли следователи. На них двое мужчин в капюшонах, которые ходят возле машин — рассказывает Владимир, владелец другой уничтоженной машины.

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"Смесь побрызгали на лобовое, под машину, совершили подпал и ушли", — рассказывает владелец сгоревшей машины Владимир Бондарь.

Кто это мог сделать, мужчины не знают. Подозревают — это кто-то из соседей, с которыми не поделили полномочий во вновь созданном ОСМД.

"Мы являемся правлением ОСМД и вносим различные коррективы для благоустройства дома. Есть жители, которые согласны, а есть которые категорически против и конфликтуют, устраивают запугивания, драки", — говорит владелец сгоревшей машины Александр Хренов.

Не первый поджог

И то уже не впервые, когда соседи выясняют так отношения, — говорят местные. За год насчитали с десяток поджогов.

"Это уже что-то страшное, это уже как война. Дальше стрельба, пожалуй, пойдет, что ли? Нечего делить, тут денег нет, ничего нет", — говорит житель жилого комплекса Виктор Воловик.

Связаны ли поджоги, — сейчас проверяют в полиции.

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"У нас были поджигатели, которые осуществляли поджоги зимой. Те лица, которые это совершали, установлены, и говорить, что это системное — у нас нет таких оснований. Но посмотрим, это еще не установлено", — отметила пресс-секретарь управления Нацполиции в Киевской области Ирина Прянишникова.

Злоумышленникам теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Но этим, говорят потерпевшие, не ограничатся. Все убытки — и машинам, и дому, — будут возвращать через суд.

Что делать, если загорелся автомобиль?

  • надо немедленно выключить зажигание, съехать на обочину и остановить автомобиль;
  • обеспечить быструю эвакуацию пассажиров;
  • позвонить в службу спасения по номеру 101;
  • при возможности приступить к тушению пожара с помощью огнетушителя;
  • горючее, в случае его утечки или пролития, необходимо потушить в первую очередь;
  • во время тушения пожара в подкапотном пространстве необходимо открыть замки капота. Открывая капот – направьте сразу огнетушитель, ведь интенсивность горения при его открывании усиливается;
  • наиболее эффективным является одновременное использование нескольких огнетушителей и огнетушащих средств таких как, песок, кошма и снег (зимой). Попросите помощи у окружающих;
  • тушить огонь необходимо с наветренной стороны, направляя струю из огнетушителя на горящую поверхность, а не на пламя;
  • при тушении вытекающего топлива необходимо подавать огнетушащее вещество снизу вверх;
  • опасно тушить огонь в загрязненной одежде (промасленной, пропитанной парами горючего) и если руки были смоченные топливом.

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