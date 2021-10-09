Смерть из-за рыбы. Украинцы погибают от ботулизма (видео)

Речная рыба по составу белка является полезной, но она поражена различными паразитами

Хек, треска, минтай, их можно употреблять почти каждый день в своем рационе. Коллаж "Сегодня"

Украинцы погибают от ботулизма. В этом году уже есть восемь жертв. Еще 65 попали с этим диагнозом в больницы. Как впоследствии рассказали сами пострадавшие – большинство из них перед тем употребляли рыбу. Корреспондентка "Сегодня" Дарья Добровольская отправилась на рынки и в магазины, чтобы выяснить, что там продают. Она расскажет, как уберечься от отравления.

Вспышка ботулизма в Украине

Красная в вакууме, пресервы в масле, свежекопченая, вяленая. На прилавках супермаркетов широкий рыбный ассортимент. Визуально – аппетитно. Вместе с борцом за права потребителей Максимом Несмияновым отправляемся на проверку, чтобы выяснить: что на самом деле продают украинцы под видом якобы свежей рыбы?

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"Чаще всего нахожу просрочку в таких емкостях, здесь срок годности 40-45 дней, просрочки бывает много среди красной рыбы", – говорит Несмиянов.

Красная рыба – удовольствие не из дешевых: за 150 граммов в вакууме цена стартует от 100 гривен. И сразу две просроченные попадаются нам на полках. Что опасно: такая рыба может испортиться быстрее, чем указано на упаковке, если к ней в магазине цепляют клипсу, говорит эксперт. Тогда внутрь попадает воздух и рыба портится. И вот что интересно: производитель при этом за разгерметизацию ответственности не несет. Идем дальше. Перед нами – сушеная, вяленая и копченая.

В теплом помещении при высокой влажности она зарастает плесенью. Такой рыбой отравиться очень легко, и возникает вопрос относительно ботулизма. Именно вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба может стать причиной заболевания ботулизмом. Это – самое страшное пищевое отравление. Только в этом году от него умерло 8 человек.

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"И другие инфекционные заболевания и отравления. Вообще, рыба, которая уже сгнила – там есть продукты брожения. Если рыба выловлена ​​из водоема и не прошла нормальной термической обработки, в ней может быть кишечная палочка", – говорит врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Что же делать, когда в магазине попалась сомнительная рыба? Прежде всего – просить у продавца сопроводительные документы. По закону каждый покупатель имеет на это право.

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"Кто производитель, его юридический адрес, а также об условиях хранения и реализации. Если производитель не предоставил сопроводительную информацию, то объект хозяйствования не имеет права ее брать на реализацию", – говорит начальник отдела государственного контроля ГУ ДПСС в г.. Киеве Юрий Миркеев.

Речная рыба по составу белка является полезной, но она поражена различными паразитами, глистами, ее желательно готовить, чтобы она подлежала очень длительной термической обработке. Хек, треска, минтай – их можно употреблять почти каждый день в своем рационе, особенно, если у человека есть проблемы с кишечником, воспалительные процессы. Безопаснее для человека потребление выловленной рыбы после термической обработки. А вот копченую лучше вообще не употреблять.

Ранее мы сообщали о первых признаках смертельно опасной болезни – ботулизма, знание которых поможет выиграть время и спасти жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от ботулизма, готовя домашнюю консервацию.