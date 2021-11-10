Задержание главного палача "Изоляции": что он делал в Киеве и как издевался над людьми в тюрьме — подробности

На днях извергу должны избрать меру пресечения

В Киеве схватили главного палача среди боевиков Дениса Куликовского, более известного как "Палыч". Он заправлял пытками в секретной донецкой тюрьме "Изоляция", которую пленники называли настоящим адом. Там бьют людей электрическим током, жестоко калечат, имитируют расстрелы. Кто такой "Палыч" и как он попался украинским спецслужбам — выяснил корреспондент "Сегодня" Алексей Продайвода.

Что известно о боевике

СБУ отчитывается — в Киеве задержали боевика, который убивал и пытал людей в тайной донецкой тюрьме "Изоляция".

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Имя палача спецслужба не называет. Но журналист Станислав Асеев, которого почти два года держали в "Изоляции", пишет — схватили Дениса Куликовского, более известного как "Палыч".

Изоляция — настоящий концлагерь

До войны помещение бывшего завода изоляционных изделий было художественным пространством, где собирались художники. Его боевики превратили в настоящий концлагерь, где годами пытают, насилуют и убивают невольников. Зимой в сети обнародовали фотографии этой секретной тюрьмы. В частности, комнаты для пыток током с помощью "тапика".

"Это небольшая коробка, собственно телефон, от которого тянутся два провода, которые цепляют к разным местам тела человека", — рассказал журналист Станислав Асеев.

Как много людей побывало в "Изоляции" и сколько там пленников сейчас — сказать трудно. К этому страшному месту нет доступа никто. Даже международный комитет Красного Креста.

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Комендант "Изоляции"

Правозащитникам, занимающимся освобождением рассказывают о пережитых ужасах и роли самого "Палыча" — коменданта того ада.

Уверяют, что это очень страшный человек с признаками психических расстройств.

"Получал удовольствие от того, что людей пытают, что людей унижают, используют какие-то средневековые методы пыток", — рассказала юрист Юлия Полєхіна.

"Палыч" сгонял свою злость на людях, находившихся под его контролем.

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"Заключенные рассказывали не только о пытках, но и о таких унижающие обращения, когда их заставляли становиться на колени и ругать как собака или забивали ногами под нары", — отмечает правозащитница Александра Матвийчук.

Скольких пленников лично замучил Куликовский — неизвестно. Процесс над ним должен быть показательным — определенные специалисты — чтобы весь мир услышал жуткие свидетельства.

"Есть люди, которых я лично знаю, которых он резал в прямом смысле, пытал. И мне кажется, Украине будет полезно во всех планах провести открытый процесс, осудить его, а потом уже, если Россия возьмет на себя ответственность за этого человека, можно ставить вопрос о его обмене, возможном опять же", — отметил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

СБУ не раскрывает все карты

По информации СМИ, "Палыч" несколько лет назад почему-то сбежал с неподконтрольной территории. Но что забыл в Киеве, как скрывался и почему его так долго не могли найти — спецслужба пока молчит.

Мера пресечения извергу

Журналист и бывший пленник боевиков Станислав Асеев сообщил, что суд над палачом, экс-начальником тюрьмы "Изоляция" Денисом Куликовским может состояться 10 ноября в Мариуполе.

"Ориентировочно завтра, в Мариуполе", — сказал Асеев.

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