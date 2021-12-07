Зимой — без отопления. В Днепропетровской области коммунальщики отказываются ремонтировать газопровод (видео)

Трубу, по которой идет голубое топливо, привалило деревом

Уже третью неделю выживают без газа и тепла. Вентиль перекрыли в частных домах на окраине Каменского, что в Днепропетровской области, потому что на газопровод упало дерево. Жители теперь страдают, в частности, прикованная к постели пенсионерка и маленькие дети. Впрочем, газовая компания перекинула ремонт на жителей. А если они это сделают за свой счет — вынуждены будут платить штраф. Почему так? Разбирался корреспондент "Сегодня" Антон Мачула.

Люди греются, как могут

85-летняя Лидия Ивановна прикована к постели. Спасают соседи. Наведывают, включают обогреватель, потому что в доме — стужа.

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"Соседи кушать носят, соседи очень добрые, спасают. И у меня еще же сыночек имеет инвалидность второй группы", — рассказывает Лидия.

Газа, а значит, и отопления в доме Лидии Ивановны нет уже третью неделю, как и в 5 соседних домах. На газовую трубу упало две недели назад дерево. От удара сломались опоры, сам же газопровод хоть и выдержал, но погнулся. Газ сразу перекрыли. И если соседи еще выкручиваются дровяными печками, то у Лидии Ивановны совсем тупик.

Шокирующий ответ от газовиков

Больше всего местных жителей шокировал ответ газовщиков на вопрос: когда же они отремонтируют трубу и вернут голубое топливо?

"Пришел ответ, что труба у них не на балансе, и мы не имеем права здесь деревья сажать. А это не мы сажали, это уже трубу прокладывали по лесополосе. Говорят, что у них не на балансе и мы должны самостоятельно это делать", — рассказала житель Каменского Лидия Неклеса.

Что требуют от людей?

Таким образом, от людей требуют, чтобы они за свой счет вырезали деревья вокруг трубы, восстановили опоры и только тогда приедут газовики и открутят кран.

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Люди даже не имеют права спилить деревья, которые так мешают газовикам. Ведь произошло все в балке на территории лесхоза. За самовольный выруб еще и штраф придется уплатить. В лесном хозяйстве предупредили: чтобы преодолеть все бюрократические адские круги и получить разрешение на вырубку этих деревьев — дело затянется как минимум до мая.

"Вы скажите, а почему газовая компания так, как электрики, не возьмут да и не уберут? Мы им не запрещаем этого делать. Они этого не хотят делать, потому что это затратные моменты", — отметил директор АО "Петриковское лесное хозяйство" Иван Яловой.

Чиновники говорят, что отправили письма в лесхоз и газовую компанию, но могут только рекомендовать. Иначе нарушат закон.

"Если мы там начнем что-то делать, то они вызовут полицию и запретят нам проводить работы", — говорит начальник отдела информационной деятельности и связей с общественностью Каменского городского совета Игорь Задорожный.

Что говорят в "Днепропетровскгазе"?

В "Днепропетровскгазе" на проблему ответили: деньги на ремонт не предусмотрены в тарифе. Но они могут все отремонтировать, если заключить с ними отдельный договор.

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"Этот газопровод не находится на балансе АО "Днепропетровскгаз", поэтому в тарифе, который утверждает государственный регулятор НКРЭКУ не предусмотрены средства на его обслуживание и ремонт. В свою очередь, "Днепропетровскгаз" имеет возможность и необходимые разрешения на выполнение данных работ", — отметила специалист по связям с общественностью и прессой АО "Днепропетровскгаз" Евгения Лапко.

Кто должен делать ремонт?

Юристы же настаивают, ремонт должны делать газовщики. Советуют обращаться в полицию и суд. Если ненадлежащее исполнение обязанностей компанией докажут, то НКРЭКУ может принять меры воздействия вплоть до лишения лицензии на осуществление вида деятельности на конкретной территории.

Цены на газ в 2022 году

По данным консенсус-прогноза, цены в 2022 году вырастут на:

газ — 20%,

горячую воду и отопление — 16%,

электроэнергию — 17,5%.

Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.

Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метров кубических составит в конце 2022 года 347,5 долларов США, в конце 2023 — 285 долларов США.

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